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Трамп подал судебный иск по поводу обыска ФБР в его резиденции

"Европейская правда"Вторник, 23 августа 2022, 10:00

Экс-президент США Дональд Трамп 22 августа подал судебный иск в связи с проведенным у него дома обыском ФБР.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CBS.

Трамп требует назначить специального ответственного для пересмотра документов, изъятых в его резиденции Мар-а-Лаго, и судебным решением запретить Минюсту США изучать материалы, пока этого не произошло.

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Адвокаты Трампа аргументируют, что назначение специального лица для просмотра изъятых доказательств, необходимо для того, чтобы защитить конституционные права Трампа. Также они настаивают, что Минюст должен предоставить им детальный перечень изъятого и вернуть объекты, которые не подпадали под ордер на обыск.

В иске утверждается, что ордер чрезмерно широкий, и следователи могли забрать "привилегированные" документы, созданные во время пребывания Трампа в должности, и "безрассудно, чтобы прокурорская команда знакомилась с ними без надлежащих мер предосторожности".

При этом не затрагивают вопрос, почему Трамп забрал документы из Белого дома, и не отрицают утверждения следователей, что некоторые из них касаются сферы нацбезопасности.

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В иске также прибегают к политическим аргументам для того, чтобы подвергнуть сомнению легальность обыска, отмечая, что Дональд Трамп явно будет среди лидеров во время президентских выборов 2024 года, если решит баллотироваться, и что действия правоохранителей выглядят как инструмент политического преследования.

В Минюсте прокомментировали, что им известно об иске и что ведомство направит на него ответ в суд.

Напомним, обыски у Трампа прошли в начале августа. Это первый подобный прецедент в истории США. По информации СМИ, среди изъятых документов есть тайные, часть которых, возможно, даже касалась ядерного оружия.

Обвинения, угрожающие Трампу из-за этого, могут привести к его заключению – что также может произойти впервые в истории.

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Темы: ТрампСШАсуд
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