Трамп подал судебный иск по поводу обыска ФБР в его резиденции

Экс-президент США Дональд Трамп 22 августа подал судебный иск в связи с проведенным у него дома обыском ФБР.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CBS.

Трамп требует назначить специального ответственного для пересмотра документов, изъятых в его резиденции Мар-а-Лаго, и судебным решением запретить Минюсту США изучать материалы, пока этого не произошло.

Адвокаты Трампа аргументируют, что назначение специального лица для просмотра изъятых доказательств, необходимо для того, чтобы защитить конституционные права Трампа. Также они настаивают, что Минюст должен предоставить им детальный перечень изъятого и вернуть объекты, которые не подпадали под ордер на обыск.

В иске утверждается, что ордер чрезмерно широкий, и следователи могли забрать "привилегированные" документы, созданные во время пребывания Трампа в должности, и "безрассудно, чтобы прокурорская команда знакомилась с ними без надлежащих мер предосторожности".

При этом не затрагивают вопрос, почему Трамп забрал документы из Белого дома, и не отрицают утверждения следователей, что некоторые из них касаются сферы нацбезопасности.

В иске также прибегают к политическим аргументам для того, чтобы подвергнуть сомнению легальность обыска, отмечая, что Дональд Трамп явно будет среди лидеров во время президентских выборов 2024 года, если решит баллотироваться, и что действия правоохранителей выглядят как инструмент политического преследования.

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В Минюсте прокомментировали, что им известно об иске и что ведомство направит на него ответ в суд.

Напомним, обыски у Трампа прошли в начале августа. Это первый подобный прецедент в истории США. По информации СМИ, среди изъятых документов есть тайные, часть которых, возможно, даже касалась ядерного оружия.

Обвинения, угрожающие Трампу из-за этого, могут привести к его заключению – что также может произойти впервые в истории.

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