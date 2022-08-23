Дуда у Києві: Польща підтримуватиме Україну до останнього дня боротьби

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Про це він сказав на зустрічі у Києві із президентом України Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".

"Хочу висловити величезну повагу українському народу за його надзвичайний героїзм щодо своєї Батьківщини. Я хочу, щоб вони були впевнені у потужній підтримці Польщі, у тому, що поляки з ними і підтримуватимуть їх до останнього дня боротьби", - цитує Дуду його канцелярія у Twitter.

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Дуда сказав, що обговорив із Зеленським співпрацю у військовій та гуманітарній сферах, участь у відновленні України.

Президент Польщі привітав із Днем прапора та Днем незалежності України.

"Для нас, поляків та всіх жителів Балтії, це також важлива річниця – річниця пакту Ріббентропа-Молотова, за яким на Польщу та інші країни було скоєно напад. Польща тоді втратила свою державність. Той факт, що я сьогодні тут, також має для нас символічне значення. Для нас це також день протесту проти війни, відродження російського імперіалізму", - сказав він.

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Дуда додав, що сьогодні Україна захищає свою незалежність, захищає цілісність своєї держави від російської агресії, яка розпочалася не 24 лютого, а 2014 року.

"Україна може розраховувати на Польщу. Я вірю, що Україна не лише захистить себе, а й переможе, поверне собі всі свої землі та відновить себе завдяки підтримці Польщі та всіх чесних народів", - сказав він.

23 серпня відбудеться другий саміт Кримської платформи, в ньому візьмуть участь представники близько 60 країн і міжнародних організацій.

Раніше три лідери G7 – канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда – підтвердили свою участь в онлайн-саміті Кримської платформи.

Крім того, участь у заході візьме і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.