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Дуда в Киеве: Польша будет поддерживать Украину до последнего дня борьбы

"Европейская правда"Вторник, 23 августа 2022, 14:45

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

Об этом он сказал на встрече в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда".

"Хочу выразить огромное уважение украинскому народу за его необычайный героизм по отношению к своей Родине. Я хочу, чтобы они были уверены в мощной поддержке Польши, в том, что поляки с ними и будут поддерживать их до последнего дня борьбы", - цитирует Дуду его канцелярия в Twitter.

Дуда сказал, что обсудил с Зеленским сотрудничество в военной и гуманитарной сферах, участие в восстановлении Украины.

Президент Польши поздравил с Днем флага и Днем независимости Украины.

"Для нас, поляков и всех жителей Балтии, это также важная годовщина – годовщина пакта Риббентропа-Молотова, по которому на Польшу и другие страны было совершено нападение. Польша тогда потеряла свою государственность. Тот факт, что я сегодня здесь, также имеет для нас символическое значение. Для нас это также день протеста против войны, возрождения русского империализма", - сказал он.

Дуда добавил, что сегодня Украина защищает свою независимость, защищает целостность своего государства от российской агрессии, которая началась не 24 февраля, а в 2014 году.

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"Украина может рассчитывать на Польшу. Я верю, что Украина не только защитит себя, но и победит, вернет себе все свои земли и восстановит себя благодаря поддержке Польши и всех честных народов", - сказал он.

23 августа состоится второй саммит Крымской платформы, в нем примут участие представители около 60 стран и международных организаций.

Ранее три лидера G7 – канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Японии Фумио Кисида – подтвердили свое участие в онлайн-саммите Крымской платформы.

Кроме того, участие в мероприятии примет и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Темы: КиевПольша
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