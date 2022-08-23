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Президент Польщі: Треба звільнити усю територію України, разом з Кримом

"Європейська правда"Вівторок, 23 серпня 2022, 15:25
Анджей Дуда. Фото ОПУ

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про необхідність звільнення від російської окупації всієї території України, включно з Кримом.

Про це він заявив у Києві під час виступу на другому саміті Кримської платформи, пише "Європейська правда".

"Крим – це Україна. Так, як Гданськ чи Люблін є частиною Польщі, так Крим є і буде частиною України", – сказав Дуда українською мовою.

Він заявив, що неможливо повернутися до звичного бізнесу з Росією, коли вона воює з Україною і окупує території України.

"Ми не можемо повернутися до тої лінії, що була 23 лютого. Треба звільнити усю територію України, разом з Кримом", – сказав Дуда.

Він зазначив, що особисто не бував у Криму, але нагадав, як про нього писав поет Адам Міцкевич. "З 2014 року я почав думати, що мені бракувало такої змоги. Але 2022 року я почав вірити, що побачу український Крим. Я вірю, пане Володимире, що ви мені покажете Крим", – сказав польський лідер.

Кримська платформа – створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму. Перший саміт відбувся минулого року теж 23 серпня в Києві. 

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У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.

Читайте також: Шлях до деокупації: текст рішення, яке ухвалив саміт Кримської платформи.

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Теми: КримПольщаРосіяУкраїна
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