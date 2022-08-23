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Президент Польши: Нужно освободить всю территорию Украины, вместе с Крымом

"Европейская правда"Вторник, 23 августа 2022, 15:25
Президент Польши: Нужно освободить всю территорию Украины, вместе с Крымом
Анджей Дуда. Фото ОПУ

Президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости освобождения от российской оккупации всей территории Украины, включая Крым.

Об этом он заявил в Киеве во время выступления на втором саммите Крымской платформы, пишет "Европейская правда".

"Крым – это Украина. Как Гданьск или Люблин являются частью Польши, так и Крым является и будет частью Украины", – сказал Дуда на украинском языке.

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Он заявил, что невозможно вернуться к привычному бизнесу с Россией, когда она воюет с Украиной и оккупирует ее территории.

"Мы не можем вернуться к той линии, которая была 23 февраля. Надо освободить всю территорию Украины вместе с Крымом", – сказал Дуда.

Он отметил, что лично не бывал в Крыму, но напомнил, как о нем писал польский поэт Адам Мицкевич. "С 2014 года я начал думать, что мне не хватало такой возможности. Но в 2022 году я начал верить, что увижу украинский Крым. Я верю, Владимир, что вы мне покажете Крым", – сказал польский лидер.

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Крымская платформа – созданный в 2021 году международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма. Первый саммит состоялся в прошлом году тоже 23 августа в Киеве.

В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.

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Темы: КрымПольшаРосcияУкраина
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