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У Луцьку з обеліску на меморіалі Вічної слави демонтують радянську символіку

Станіслав ПогоріловВівторок, 23 серпня 2022, 15:54
Фото: "Волинські Новини"

Комунальники Луцька розпочали демонтаж радянської зірки з центрального обеліску міського меморіалу Вічної слави, про заміну символіки поки не йдеться.

Джерело: агентство "Волинські Новини"

Деталі: За словами директор департаменту ЖКГ Луцької міськради Миколи Осіюка, вже зроблено перші різи зірки (всередині вона пустотіла) товщиною приблизно від сантиметра до півтора. Різати зірку будуть по шматках.

 

Раніше на меморіалі провели демонтаж радянської символіки на пам’ятній стелі.

Меморіал у Луцьку засновано у 1976 році. Він був присвячений визволенню Волині в часи Другої світової війни. Нині на меморіалі є пам'ятники ліквідаторам аварії на ЧАЕС, жертвам нацизму, комунізму та депортацій, українцям, загиблим під час Революції Гідності, агресії РФ.

 

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Теми: Луцьксимволіка
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