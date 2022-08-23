У Луцьку з обеліску на меморіалі Вічної слави демонтують радянську символіку
Вівторок, 23 серпня 2022, 15:54
Комунальники Луцька розпочали демонтаж радянської зірки з центрального обеліску міського меморіалу Вічної слави, про заміну символіки поки не йдеться.
Джерело: агентство "Волинські Новини"
Деталі: За словами директор департаменту ЖКГ Луцької міськради Миколи Осіюка, вже зроблено перші різи зірки (всередині вона пустотіла) товщиною приблизно від сантиметра до півтора. Різати зірку будуть по шматках.
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Раніше на меморіалі провели демонтаж радянської символіки на пам’ятній стелі.
Меморіал у Луцьку засновано у 1976 році. Він був присвячений визволенню Волині в часи Другої світової війни. Нині на меморіалі є пам'ятники ліквідаторам аварії на ЧАЕС, жертвам нацизму, комунізму та депортацій, українцям, загиблим під час Революції Гідності, агресії РФ.
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