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В Луцке с обелиска на мемориале Вечной славы демонтируют советскую символику

Станислав ПогориловВторник, 23 августа 2022, 15:54
В Луцке с обелиска на мемориале Вечной славы демонтируют советскую символику
Фото: "Волынские Новости"

Коммунальщики Луцка начали демонтаж советской звезды с центрального обелиска городского мемориала Вечной славы, о замене символики пока речь не идет.

Источник: агентство "Волынские Новости"

Детали: По словам директора департамента ЖКХ Луцкого горсовета Николая Осиюка, уже сделаны первые резы звезды (внутри она пустотелая) толщиной примерно от сантиметра до полутора. Резать звезду будут по кускам.

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Ранее на мемориале был проведен демонтаж советской символики на памятной стелле.

Мемориал в Луцке основан в 1976 году. Он был посвящен освобождению Волыни во время Второй мировой войны. Сейчас на мемориале есть памятники ликвидаторам аварии на ЧАЭС, жертвам нацизма, коммунизма и депортаций, украинцам, погибшим во время Революции Достоинства, агрессии РФ.

 

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Темы: Луцксимволика
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