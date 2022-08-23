Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Луцке с обелиска на мемориале Вечной славы демонтируют советскую символику

Станислав ПогориловВторник, 23 августа 2022, 15:54
Фото: "Волынские Новости"

Коммунальщики Луцка начали демонтаж советской звезды с центрального обелиска городского мемориала Вечной славы, о замене символики пока речь не идет.

Источник: агентство "Волынские Новости"

Детали: По словам директора департамента ЖКХ Луцкого горсовета Николая Осиюка, уже сделаны первые резы звезды (внутри она пустотелая) толщиной примерно от сантиметра до полутора. Резать звезду будут по кускам.

 

Ранее на мемориале был проведен демонтаж советской символики на памятной стелле.

Мемориал в Луцке основан в 1976 году. Он был посвящен освобождению Волыни во время Второй мировой войны. Сейчас на мемориале есть памятники ликвидаторам аварии на ЧАЭС, жертвам нацизма, коммунизма и депортаций, украинцам, погибшим во время Революции Достоинства, агрессии РФ.

 

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Луцксимволика
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ВСУ уничтожили склад боеприпасов, живую силу и технику врага – командование "Юг"

Резников: Худший сценарий войны уже позади

Зеленский: Опасность на ЗАЭС стопроцентная

видео"Завтра важный день и для нашего врага": Зеленский обратился к украинцам

видеоВ сети показали уникальные кадры, как "Правый сектор" из ПТУРа бьет по россиянам

Германия планирует поставить Украине дополнительные системы ПВО Iris-T и другое оружие – СМИ

Все новости...
Луцк
Экс-судье из Луцка дали 3 года за взятку в $500
Превысил предел алкотестера: в Луцке поймали водителя с рекордным количеством промилле
В Луцке до сих пор тушат пожар, который произошел из-за воскресных обстрелов
Последние новости
04:37
ОК "Юг": Россия уменьшила корабельную группировку в Черном море
03:48
Две страны сообщили о смертях людей с положительным тестом на обезьянью оспу
02:50
ВСУ уничтожили склад боеприпасов, живую силу и технику врага – командование "Юг"
02:22
"Динамо" проиграло португальцам и вылетело из Лиги чемпионов
01:59
Сумщина: 80 вражеских прилетов по общинам
01:28
Россияне нанесли удары по двум районам Харькова – мэр
00:58
Враг ударил по объектам инфраструктуры в Запорожье – ОВА
00:35
Южная Корея заявила о вхождении российских самолетов в ее воздушную буферную зону
23:53
ВСУ уничтожили за день пять вражеских дронов и вертолет
23:20
Резников: Худший сценарий войны уже позади
Все новости...