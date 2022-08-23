В Луцке с обелиска на мемориале Вечной славы демонтируют советскую символику

Коммунальщики Луцка начали демонтаж советской звезды с центрального обелиска городского мемориала Вечной славы, о замене символики пока речь не идет.

Источник: агентство "Волынские Новости"

Детали: По словам директора департамента ЖКХ Луцкого горсовета Николая Осиюка, уже сделаны первые резы звезды (внутри она пустотелая) толщиной примерно от сантиметра до полутора. Резать звезду будут по кускам.

Ранее на мемориале был проведен демонтаж советской символики на памятной стелле.

Мемориал в Луцке основан в 1976 году. Он был посвящен освобождению Волыни во время Второй мировой войны. Сейчас на мемориале есть памятники ликвидаторам аварии на ЧАЭС, жертвам нацизма, коммунизма и депортаций, украинцам, погибшим во время Революции Достоинства, агрессии РФ.