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Шахраї накрали 10 млн під виглядом оформлення соцвиплат з Є-підтримки

Роман ПетренкоВівторок, 23 серпня 2022, 16:03
Шахраї накрали 10 млн під виглядом оформлення соцвиплат з Є-підтримки
усі фото: ОГП

Правоохоронці викрили дві злочинні організації, які викрадали кошти громадян під виглядом соціальних виплат від Європейського фонду, Президента України, Є-підтримки.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Для отримання соціальних виплат громадяни вводили за фішинговими посиланнями свої персональні дані та дані банківських карток.

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Злочинці з тих карток викрадали гроші – вже встановлено майже 150 постраждалих та суму збитків у розмірі 10 млн грн.

Крім цього, одне із угруповань заволоділо коштами громадян під час закупівлі військового спорядження, яке планувалось передати ЗСУ.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків по всій території України, дев’ять учасників затримані.

ВІДЕО ДНЯ

Щоб відшкодувати завдані збитки, майно злочинців арештували.

 
 

Теми: соцвиплатиОфіс генпрокурора
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