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Мошенники наворовали 10 млн под видом оформления соцвыплат по Е-поддержке

Роман ПетренкоВторник, 23 августа 2022, 16:03
все фото: ОГП

Правоохранители разоблачили две преступные организации, похищавшие средства граждан под видом социальных выплат от Европейского фонда, Президента Украины, Е-поддержки.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Для получения социальных выплат граждане вводили по фишинговым ссылкам свои персональные данные и данные банковских карт.

Преступники с этих карт похищали деньги – уже установлено почти 150 пострадавших и сумму ущерба в размере 10 млн грн.

Кроме этого, одна из группировок завладела средствами граждан при закупке военного снаряжения, которое планировалось передать ВСУ.

Правоохранители провели более 40 обысков по всей территории Украины, девять участников задержаны.

Чтобы возместить нанесенный ущерб, имущество преступников арестовали.

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Темы: соцвыплатыОфис генпрокурора
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