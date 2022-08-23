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В Україні зі скандалу стартувала УПЛ, відбувся перший з початку війни матч

Роман ПетренкоВівторок, 23 серпня 2022, 16:45
матч шахтар - металіст, фото: twitter.com/FCShakhtar

23 серпня почався сезон Української Прем’єр-ліги сезону 2022-2023 років, а також відбувся перший від 24 лютого матч.

Джерело: Українська правда

Деталі: Першими в новому сезоні грали донецький "Шахтар" проти харківського "Металіста" – команди розійшлися з нульовою нічиєю.

У цей час грають луганська "Зоря" проти полтавської "Ворскли" (3:1 станом на час новини) та одеський "Чорноморець" з рівненським "Вересом" (0:1).

Старт УПЛ ознаменувався також великим скандалом щодо трансляцій матчів.

У середині серпня телевізійна компанія Setanta виграла тендер, ставши єдиним транслятором УПЛ на наступні три сезони.

Пізніше чотири клуби, серед яких Динамо, Дніпро-1, Рух та Зоря повідомили, що домашні матчі цих команд в УПЛ безкоштовно показуватимуть канали медіагрупи 1+1 (раніше УПЛ транслювали медіа олігарха Ріната Ахметова).

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В УПЛ в коментарі ЗМІ наголосили, що за це Setanta може засудити українську медіагрупу й вимагати блокування несанкціонованих трансляцій. Також за недопуск офіційного транслятора до зйомки матчу передбачені дисциплінарні санкції.

Саме це сталося 23 серпня. Setanta повідомила, що "Зоря" порушила договір телевізійного пулу, не надавши сигналу матчу міжнародній компанії.

УПЛ підтвердила, що знімальну групу Setanta Sports не допустили до стадіону.

Справу розгляне дисциплінарний комітет УАФ.

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Теми: футболскандалспорт
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