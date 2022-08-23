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В Украине со скандала стартовала УПЛ, первый с начала войны футбольный матч

Роман ПетренкоВторник, 23 августа 2022, 16:45
В Украине со скандала стартовала УПЛ, первый с начала войны футбольный матч

23 августа начался сезон Украинской Премьер-лиги сезона 2022-2023 годов, а также состоялся первый с 24 февраля матч.

Источник: Украинская правда

Детали: Первыми в новом сезоне играли донецкий "Шахтер" против харьковского "Металлиста" - команды разошлись с нулевой ничьей.

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В это время играют луганская "Заря" против полтавской "Ворсклы" (3:0 по состоянию на новость) и одесский "Черноморец" с ровенским "Вересом" (0:1).

Старт УПЛ ознаменовался также большим скандалом по поводу трансляций матчей.

В середине августа телевизионная компания Setanta выиграла тендер, став единственным транслятором УПЛ на следующие три сезона.

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Позже четыре клуба, среди которых Динамо, Днепр-1, Рух и Заря сообщили, что домашние матчи этих команд в УПЛ будут бесплатно показывать каналы медиагруппы 1+1 (ранее УПЛ транслировали медиа олигарха Рината Ахметова).

В УПЛ в комментарии СМИ подчеркнули, что за это Setanta может осудить украинскую медиагруппу и потребовать блокировки несанкционированных трансляций. Также за недопуск официального транслятора к съемке матча предусмотрены дисциплинарные санкции.

Именно это вышло 23 августа. Setanta сообщила, что "Заря" нарушила договор телевизионного пула, не дав сигнала матчу международной компании.

УПЛ подтвердила, что съемочная группа Setanta Sports не допущена к стадиону.

Дело рассмотрит дисциплинарный комитет УАФ.

Темы: футболскандалспорт
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