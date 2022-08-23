Майже 60% росіян не бачать користі від західної цивілізації і демократії – опитування

За результатами опитування ВЦВГД, майже 60% росіян не бачать користі від західної цивілізації, демократії та культури.

Джерело: результати опитування росіян ВЦВГД

Дослівно: "Більше половини росіян (59%) не бачать користі від західної цивілізації, демократії та культури: 33% вважають, що вони не підходять нам, а 26% називають їх руйнівними".

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Деталі: У той же час частка росіян, які вважають, що від західної цивілізації, демократії та культури можна взяти багато корисного, скоротилася з 55% у 2000 році до 30% у 2022 році.

Опитування проводили 5 серпня. Метод опитування — телефонне інтерв'ю зі стратифікованої випадкової вибірки.

Гранична похибка із ймовірністю 95% не перевищує 2,5%. Обсяг вибірки складає 1600 респондентів.