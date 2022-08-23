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Почти 60% россиян не видят пользы от западной цивилизации и демократии – опрос

Мазуренко Алена Вторник, 23 августа 2022, 16:52
ФОТО: GETTY IMAGES

По результатам опроса ВЦИОМ, почти 60% россиян не видят пользы от западной цивилизации, демократии и культуры. 

Источник: результаты опроса россиян ВЦИОМ

Дословно: "Больше половины россиян (59%) не видят пользы от западной цивилизации, демократии и культуры: 33% считают, что они не подходят нам, а 26% называют их разрушительными".

 

Детали: В то же время доля россиян считающих, что от западной цивилизации, демократии и культуры можно взять много полезного, сократилась с 55% в 2000 году до 30% в 2022 году.

Опрос проводили 5 августа. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке.

Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Объем выборки составляет 1600 респондентов.

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Темы: опросРосcиякультурасоциология
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