Почти 60% россиян не видят пользы от западной цивилизации и демократии – опрос
Вторник, 23 августа 2022, 16:52
По результатам опроса ВЦИОМ, почти 60% россиян не видят пользы от западной цивилизации, демократии и культуры.
Источник: результаты опроса россиян ВЦИОМ
Дословно: "Больше половины россиян (59%) не видят пользы от западной цивилизации, демократии и культуры: 33% считают, что они не подходят нам, а 26% называют их разрушительными".
Реклама:
Детали: В то же время доля россиян считающих, что от западной цивилизации, демократии и культуры можно взять много полезного, сократилась с 55% в 2000 году до 30% в 2022 году.
Опрос проводили 5 августа. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке.
Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Объем выборки составляет 1600 респондентов.
ВИДЕО ДНЯ