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Генсек НАТО: зима буде важкою, Україні потрібно більше зброї

"Європейська правда"Вівторок, 23 серпня 2022, 16:57

Генеральний секретар НАТО запевнив Україну в подальшій підтримці, яка триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Про це він заявив під час виступу на другому саміті Кримської платформи, пише "Європейська правда".

"Ми віддані партнерству з Україною, ми допомогли перейти до натівських стандартів. Зима буде важкою, і ми бачимо, що війна іде на виснаження. Це боротьба волі, логістики, тому ми маємо далі підтримувати Україну. Потужна і стабільна Україна – запорука євроатлантичної безпеки. Ми продовжимо бути разом з Україною стільки, скільки потрібно", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО заявив, що вісім років тому РФ незаконно захопила Крим, перетворивши його на одне з найбільш мілітаризованих місць на планеті.

"І він став плацдармом для нападу на Україну пів року тому. Президент Путін думав, що зможе зламати український народ і диктуватиме свої умови. Але він помилився. Україна показала здатність захищатися від агресії і завдавати тяжких втрат Росії", - сказав Столтенберг.

Він запевнив, що НАТО повністю солідарний з Україною, країни-члени підтримують суверенітет і територіальну цілісність, і право боронити свою землю.

"НАТО є частиною Контактної групи під егідою США, яка мобілізує підтримку, і я активно закликаю лідерів надавати більше зброї та обладнання якнайшвидше", - сказав він.

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Теми: НАТОзброя
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