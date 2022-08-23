Генсек НАТО: зима будет тяжелой, Украине нужно больше оружия

Генеральный секретарь НАТО заверил Украину в дальнейшей поддержке, которая продлится столько, сколько потребуется.

Об этом он заявил во время выступления на втором саммите Крымской платформы, пишет "Европейская правда".

"Мы преданы партнерству с Украиной, мы помогли перейти к натовским стандартам. Зима будет тяжелой, и мы видим, что война идет на истощение. Это борьба воли, логистики, поэтому мы должны и дальше поддерживать Украину. Сильная и стабильная Украина – залог евроатлантической безопасности. Мы продолжим быть вместе с Украиной столько, сколько нужно", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО заявил, что восемь лет назад РФ незаконно захватила Крым, превратив его в один из самых милитаризованных участков планеты.

"И он стал плацдармом для нападения на Украину полгода назад. Президент Путин думал, что сможет сломать украинский народ и будет диктовать свои условия. Но он ошибся. Украина показала способность защищаться от агрессии и наносить тяжелые потери России", - сказал Столтенберг.

Он заверил, что НАТО полностью солидарен с Украиной, страны-члены поддерживают суверенитет и территориальную целостность и право защищать свою землю.

"НАТО является частью Контактной группы под эгидой США, которая мобилизует поддержку, и я активно призываю лидеров предоставлять больше оружия и оборудования как можно скорее", - сказал он.