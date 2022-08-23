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Прем'єрка Швеції анонсувала новий "комплексний пакет" допомоги Україні

Вівторок, 23 серпня 2022, 17:21

Глава уряду Швеції Маґдалена Андерссон у вівторок під час Другого саміту Кримської платформи анонсувала підготовку "додаткового комплексного пакета" допомоги Україні на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми маємо гарантувати продовження скоординованої реакції міжнародної спільноти, аби зупинити російську агресію та забезпечити відповідальність усіх тих, хто відповідальний за російську агресію", – сказала Андерссон під час свого виступу на саміті.

"Нам необхідно попередити подібні агресії в інших регіонах. Що за силою не завжди перебуває правда. І мій уряд скоро оголосить про додатковий комплексний пакет допомоги стійкості України. Чим потужніша Україна, тим безпечніше всім нам", – додала вона.

Прем’єрка Швеції наголосила, що агресія Росії проти України такоє має і глобальні наслідки у вигляді енергетичної та продовольчої кризи, за що Росія несе повну відповідальність.

"Швеція ніколи не визнає і не визнаватиме незаконну анексію Криму з боку Росії або будь-які спроби в подальшому анексувати територію України. Маємо залишатись єдиними в нашій підтримці України як зараз, так і в довгостроковій перспективі", – наголосила Андерссон.

Як повідомлялося, Нідерланди планують надати Україні додаткову допомогу у зв’язку з війною загальним обсягом 80 мільйонів євро

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Теми: Швеціязброя
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