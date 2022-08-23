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Премьер Швеции анонсировала новый "комплексный пакет" помощи Украине

Вторник, 23 августа 2022, 17:21

Глава правительства Швеции Магдалена Андерссон во вторник во время Второго саммита Крымской платформы анонсировала подготовку "дополнительного комплексного пакета" помощи Украине на фоне полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы должны гарантировать продолжение скоординированной реакции международного сообщества, чтобы остановить российскую агрессию и обеспечить ответственность всех виновных за российскую агрессию", - сказала Андерссон во время своего выступления на саммите.

"Нам необходимо предупредить подобные агрессии в других регионах. Что за силой не всегда находится правда. И мое правительство скоро объявит о дополнительном комплексном пакете помощи устойчивости Украины. Чем мощнее Украина, тем безопаснее всем нам", – добавила она.

Премьер Швеции подчеркнула, что агрессия России против Украины имеет и глобальные последствия в виде энергетического и продовольственного кризиса, за что Россия несет полную ответственность.

"Швеция никогда не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крыма со стороны России или какие-либо попытки в дальнейшем аннексировать территорию Украины. Мы должны сохранять единство в нашей поддержке Украины как сейчас, так и в долгосрочной перспективе", - подчеркнула Андерссон.

Как сообщалось, Нидерланды планируют предоставить Украине дополнительную помощь в связи с войной общим объемом 80 миллионов евро.

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Темы: Швецияоружие
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