Президентка Словаччини: те, що зробила РФ щодо України, вона може зробити і щодо інших країн

Президентка Словаччини Зузана Чапутова заявила, що її країна підтримує Україну тому, що після агресії РФ жодна з країн не може почуватися в безпеці.

Про це вона заявила під час виступу на другому саміті Кримської платформи, пише "Європейська правда".

За словами Чапутової, в 2014 році відповіді Заходу було недостатньо, тому що Росія продовжувала свої жорстокі дії на території України.

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"Шість місяців тому Росія розпочала широкомасштабну і неспровоковану агресію проти України і Крим використовувався для російської навали" - зазначила вона.

"Те, що Росія зробила стосовно України, вона може зробити і стосовно інших країн. Відтак наша країна стоїть поруч з Україною, підтримує Україну і разом з партнерами в ЄС і НАТО ми не зупинимося, ми продовжимо надавати політичну і гуманітарну допомогу, а також економічну і військову підтримку, зокрема, 30 бойових машин, про які ми оголошуємо сьогодні", - заявила президентка Словаччини..

Вона також наголосила, що лише український народ має визначати своє майбутнє і ніхто не може нав’язувати йому свою волю.

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Завданням Заходу, за її словами, є збільшити ціну ведення війни для Росії.

Нагадаємо, у вівторок стало відомо, що Словаччина передасть Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1, а натомість отримає від Німеччини 15 танків Leopard 2A4.