Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президентка Словаччини: те, що зробила РФ щодо України, вона може зробити і щодо інших країн

Вівторок, 23 серпня 2022, 18:16

Президентка Словаччини Зузана Чапутова заявила, що її країна підтримує Україну тому, що після агресії РФ жодна з країн не може почуватися в безпеці.

Про це вона заявила під час виступу на другому саміті Кримської платформи, пише "Європейська правда".

За словами Чапутової, в 2014 році відповіді Заходу було недостатньо, тому що Росія продовжувала свої жорстокі дії на території України.

Реклама:

"Шість місяців тому Росія розпочала широкомасштабну і неспровоковану агресію проти України і Крим використовувався для російської навали" - зазначила вона.

"Те, що Росія зробила стосовно України, вона може зробити і стосовно інших країн. Відтак наша країна стоїть поруч з Україною, підтримує Україну і разом з партнерами в ЄС і НАТО ми не зупинимося, ми продовжимо надавати політичну і гуманітарну допомогу, а також економічну і військову підтримку, зокрема, 30 бойових машин, про які ми оголошуємо сьогодні", - заявила президентка Словаччини..

Вона також наголосила, що лише український народ має визначати своє майбутнє і ніхто не може нав’язувати йому свою волю.

ВІДЕО ДНЯ

Завданням Заходу, за її словами, є збільшити ціну ведення війни для Росії.

Нагадаємо, у вівторок стало відомо, що Словаччина передасть Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1, а натомість отримає від Німеччини 15 танків Leopard 2A4.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Останні новини
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
Усі новини...
Реклама: