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Президент Словакии: то, что сделала РФ в отношении Украины, она может сделать и в других странах

Вторник, 23 августа 2022, 18:16

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что ее страна поддерживает Украину потому, что после агрессии РФ ни одна из стран не может чувствовать себя в безопасности.

Об этом она заявила во время выступления на втором саммите Крымской платформы, пишет "Европейская правда".

По словам Чапутовой, в 2014 году ответов Запада было недостаточно, потому что Россия продолжала свои жестокие действия на территории Украины.

"Шесть месяцев назад Россия начала широкомасштабную и неспровоцированную агрессию против Украины и Крым использовался для российского нашествия", - отметила она.

"То, что Россия сделала по отношению к Украине, она может сделать и по отношению к другим странам. Следовательно, наша страна стоит рядом с Украиной, поддерживает Украину, и вместе с партнерами в ЕС и НАТО мы не остановимся, мы продолжим оказывать политическую и гуманитарную помощь, а также экономическую и военную поддержку. Это, в частности, 30 боевых машин, о которых мы объявляем сегодня", - заявила президент Словакии.

Она также подчеркнула, что только украинский народ должен определять свое будущее и никто не может навязывать ему свою волю.

Задача Запада, по ее словам, - увеличить цену ведения войны для России.

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Напомним, во вторник стало известно, что Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1, а получит от Германии 15 танков Leopard 2A4.

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