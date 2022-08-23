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Лавров у розмові з главою МЗС Франції підтвердив згоду РФ на місію МАГАТЕ на ЗАЕС

"Європейська правда"Вівторок, 23 серпня 2022, 19:42
Лавров у розмові з главою МЗС Франції підтвердив згоду РФ на місію МАГАТЕ на ЗАЕС
photo: getty

Міністри закордонних справ Франції та Росії Катрін Колонна і Сергій Лавров у вівторок провели телефонну розмову, присвячену насамперед на захопленій російськими окупантами Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення МЗС Франції.

Глава французького зовнішньополітичного відомства у розмові з Лавровим підкреслила ризики, які окупація ЗАЕС російськими силами створює для ядерної безпеки, і висловила підтримку швидкому розгортанню місії МАГАТЕ.

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"(Франція) взяла до відома підтвердження домовленості в принципі, наданої Росією з цього питання, а також зобов’язання останньої утриматися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу безпеку цієї місії", – йдеться в повідомленні.

Кількома днями раніше президент РФ Володимир Путін у розмові з французьким візаві Емманюелем Макроном погодився на спрямування місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Як відомо, Росія окупувала Запорізьку АЕС наприкінці лютого. Ситуація загострилася після того, як 5 серпня російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. 

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Росія відмовляється виконувати заклики як України, так і світової спільноти про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Організація Об’єднаних Націй готова посприяти візиту інспекторів МАГАТЕ до Запоріжжя з Києва, але РФ раніше заявила, що будь-яка місія, яка проходитиме через столицю України, є надто небезпечною.

Читайте також: Росіяни хочуть відключити Запорізьку АЕС від України. Чи це можливо і якими можуть бути наслідки?

Теми: ЗАЕСРосіяФранція
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