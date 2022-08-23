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Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

"Европейская правда"Вторник, 23 августа 2022, 19:42
Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
photo: getty

Министры иностранных дел Франции и России Катрин Колонна и Сергей Лавров во вторник провели телефонный разговор, посвященный прежде всего захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение МИД Франции.

Глава французского внешнеполитического ведомства в беседе с Лавровым подчеркнула риски, создаваемые оккупацией ЗАЭС российскими силами для ядерной безопасности, и выразила поддержку быстрому развертыванию миссии МАГАТЭ.

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"(Франция) приняла к сведению подтверждение договоренности в принципе, предоставленной Россией по этому вопросу, а также обязательства последней воздержаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу безопасность этой миссии", – говорится в сообщении.

Несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин в разговоре с французским визави Эмманюэлем Макроном согласился на направление миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Как известно, Россия оккупировала Запорожскую АЭС в конце февраля. Ситуация обострилась после того, как 5 августа российские оккупанты дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС.

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Россия отказывается выполнять призывы как Украины, так и мирового сообщества о демилитаризации атомной станции, под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

Организация Объединенных Наций готова посодействовать визиту инспекторов МАГАТЭ в Запорожье из Киева, но РФ настаивала, что любая миссия, которая будет проходить через столицу Украины, слишком опасна.

Темы: ЗАЭСРосcияФранция
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