Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина планує поставити Україні додаткові системи ППО Iris-T та іншу зброю – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 23 серпня 2022, 20:19

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у Канаді заявив про плани постачання Україні додаткових озброєнь вартістю понад 500 млн євро.

Про це, як пише "Європейська правда", розповів Reuters учасник онлайн-конференції щодо України у Торонто.

Зокрема, Шольц заявив, що Німеччина планує поставити три додаткові системи ППО Iris-T, десяток броньованих евакуаційних машин, 20 ракетних установок, високоточні боєприпаси та системи боротьби з дронами.

Поставки повинні відбутися в 2023 році, але в деяких випадках і раніше.

Вартість озброєнь становить понад 500 мільйонів євро. Бюджетний комітет ще має затвердити видатки.

Шольц також назвав поставки внеском у модернізацію Збройних сил України.

Нагадаємо, офіційний представник міністерства оборони Німеччини в понеділок заявив, що відомство відхилило пропозицію депутатів Бундестагу від правлячої коаліції поставити Україні більше зброї і, якщо буде потрібно, погодитись на ослаблення Бундесверу.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що протягом останніх десяти тижнів німецький уряд ігнорує прохання України щодо додаткового постачання озброєнь.

Наприкінці липня стало відомо, що Німеччина почала поставку зенітних самохідних артилерійських установок Gepard в Україну.

Уряд Німеччини раніше опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Німеччиназброявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Розвідка Британії підсумувала "досягнення" РФ в Україні за пів року війни

Командири військових угруповань РФ в Україні підпорядковані безпосередньо Путіну – ISW

ЗСУ знищили склад боєприпасів, живу силу і техніку ворога – командування "Південь"

Резніков: Найгірший сценарій війни вже позаду

Зеленський: Небезпека на ЗАЕС стовідсоткова

відео"Завтра важливий день і для нашого ворога": Зеленський звернувся до українців

Усі новини...
Німеччина
Міноборони Німеччини відхилило заклики надати Україні більше зброї
Німецькі компанії оцінили втрати від виходу з РФ у 10 мільярдів євро – ЗМІ
Мельник залишить посаду посла в Німеччині 14 жовтня
Останні новини
09:50
Віктор Ющенко став дідом уп'яте
09:47
відеоПосол ЄС привітав українців із Днем Незалежності: "Ми - одна родина"
09:47
Новітня історія України очима журналістів "Української правди"
09:33
В "Укренерго" очікують дозволу на збільшення експорту електроенергії до ЄС
09:31
Росіяни били ракетами, але на Луганщині шість разів відступили – ОВА
09:08
Лукашенко не посоромився зичити українцям мирного неба й толерантності
09:08
Втрати Росії сягнули вже 45 700 окупантів
08:51
Розвідка Британії підсумувала "досягнення" РФ в Україні за пів року війни
08:50
Пасажири на п’ять годин застрягли у тунелі під Ла-Маншем через несправність потяга
08:41
відео Залужний: Ті, хто воюють за незалежність, знають її смак – крові і смерті
Усі новини...