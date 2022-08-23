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Німеччина планує поставити Україні додаткові системи ППО Iris-T та іншу зброю – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 23 серпня 2022, 20:19

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у Канаді заявив про плани постачання Україні додаткових озброєнь вартістю понад 500 млн євро.

Про це, як пише "Європейська правда", розповів Reuters учасник онлайн-конференції щодо України у Торонто.

Зокрема, Шольц заявив, що Німеччина планує поставити три додаткові системи ППО Iris-T, десяток броньованих евакуаційних машин, 20 ракетних установок, високоточні боєприпаси та системи боротьби з дронами.

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Поставки повинні відбутися в 2023 році, але в деяких випадках і раніше.

Вартість озброєнь становить понад 500 мільйонів євро. Бюджетний комітет ще має затвердити видатки.

Шольц також назвав поставки внеском у модернізацію Збройних сил України.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, офіційний представник міністерства оборони Німеччини в понеділок заявив, що відомство відхилило пропозицію депутатів Бундестагу від правлячої коаліції поставити Україні більше зброї і, якщо буде потрібно, погодитись на ослаблення Бундесверу.

Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що протягом останніх десяти тижнів німецький уряд ігнорує прохання України щодо додаткового постачання озброєнь.

Наприкінці липня стало відомо, що Німеччина почала поставку зенітних самохідних артилерійських установок Gepard в Україну.

Уряд Німеччини раніше опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.

Теми: Німеччиназброявійна
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