Германия планирует поставить Украине дополнительные системы ПВО Iris-T и другое оружие – СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц в Канаде заявил о планах поставки Украине дополнительных вооружений стоимостью более 500 млн евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", рассказал Reuters участник онлайн-конференции по Украине в Торонто.

В частности, Шольц заявил, что Германия планирует поставить три дополнительных системы ПВО Iris-T, десяток бронированных эвакуационных машин, 20 ракетных установок, высокоточные боеприпасы и системы борьбы с дронами.

Поставки должны состояться в 2023 году, но в некоторых случаях и раньше.

Стоимость вооружений составляет более 500 миллионов евро. Бюджетный комитет еще должен утвердить расходы.

Шольц также назвал поставки вкладом в модернизацию Вооруженных сил Украины.

Напомним, официальный представитель министерства обороны Германии в понедельник заявил, что ведомство отклонило предложение депутатов Бундестага от правящей коалиции поставить Украине больше оружия и, если потребуется, согласиться на ослабление Бундесвера.

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Ранее немецкие СМИ сообщали, что в последние 10 недель немецкое правительство игнорирует просьбы Украины относительно дополнительной поставки вооружений.

В конце июля стало известно, что Германия начала поставку зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard в Украину.

Правительство Германии ранее опубликовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.