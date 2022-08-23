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США виділять $3 млрд військової допомоги Україні в День незалежності – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 23 серпня 2022, 20:35

Сполучені Штати готуються в середу, 24 серпня, коли Україна святкує День незалежності, оголосити про додатковий пакет військової допомоги в розмірі три мільярди доларів, спрямований на тренування й оснащення українських сил.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Як повідомили агенції співрозмовники в адміністрації президента США, очікується, що виділені кошти підуть на фінансування контрактів на безпілотники, зброю та інше обладнання, яке може не потрапити на фронт протягом року-двох.

Загальний пакет допомоги, який надається в межах Ініціативи сприяння безпеці України, може змінитися протягом ночі, але навряд чи значним чином.

На відміну від більшості попередніх пакетів, нове фінансування в основному спрямоване на те, щоб допомогти Україні забезпечити її середньо- та довгострокову оборону.

Попередні поставки Україні, більшість із яких здійснювалися згідно з розпорядженням президента США про скорочення військових запасів, були зосереджені на більш нагальних потребах України в зброї та боєприпасах, а також стосувалися матеріальних засобів, які Пентагон уже має на складах та які можуть бути відправлені в найкоротші терміни.

Окрім надання довготермінової допомоги, яку Україна може використати для потенційних майбутніх оборонних потреб, новий пакет має на меті запевнити українських посадовців у тому, що США мають намір продовжувати свою підтримку, попри щоденні зміни ситуації на полі бою.

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У п'ятницю Пентагон оголосив, що США нададуть Україні безпілотники-розвідники та вперше захищені від мін транспортні засоби в рамках нового пакета військової допомоги вартістю $775 мільйонів.

Загальна військова допомога США, спрямована Україні після вторгнення Росії 24 лютого, становить уже 10,6 мільярда доларів.

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Теми: США
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