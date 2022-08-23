Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США виділять $3 млрд військової допомоги Україні в День незалежності – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 23 серпня 2022, 20:35

Сполучені Штати готуються в середу, 24 серпня, коли Україна святкує День незалежності, оголосити про додатковий пакет військової допомоги в розмірі три мільярди доларів, спрямований на тренування й оснащення українських сил.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Як повідомили агенції співрозмовники в адміністрації президента США, очікується, що виділені кошти підуть на фінансування контрактів на безпілотники, зброю та інше обладнання, яке може не потрапити на фронт протягом року-двох.

Реклама:

Загальний пакет допомоги, який надається в межах Ініціативи сприяння безпеці України, може змінитися протягом ночі, але навряд чи значним чином.

На відміну від більшості попередніх пакетів, нове фінансування в основному спрямоване на те, щоб допомогти Україні забезпечити її середньо- та довгострокову оборону.

Попередні поставки Україні, більшість із яких здійснювалися згідно з розпорядженням президента США про скорочення військових запасів, були зосереджені на більш нагальних потребах України в зброї та боєприпасах, а також стосувалися матеріальних засобів, які Пентагон уже має на складах та які можуть бути відправлені в найкоротші терміни.

ВІДЕО ДНЯ

Окрім надання довготермінової допомоги, яку Україна може використати для потенційних майбутніх оборонних потреб, новий пакет має на меті запевнити українських посадовців у тому, що США мають намір продовжувати свою підтримку, попри щоденні зміни ситуації на полі бою.

У п'ятницю Пентагон оголосив, що США нададуть Україні безпілотники-розвідники та вперше захищені від мін транспортні засоби в рамках нового пакета військової допомоги вартістю $775 мільйонів.

Загальна військова допомога США, спрямована Україні після вторгнення Росії 24 лютого, становить уже 10,6 мільярда доларів.

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
США
Порти США допоможуть відновити морську інфраструктуру України
Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
Останні новини
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
Усі новини...
Реклама: