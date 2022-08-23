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США выделят $3 млрд военной помощи Украине в День независимости – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 23 августа 2022, 20:35

Соединенные Штаты готовятся в среду, 24 августа, когда Украина празднует День независимости, объявить о дополнительном пакете военной помощи в размере трех миллиардов долларов, направленном на тренировку и оснащение украинских сил.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Как сообщили собеседники агентства в администрации президента США, ожидается, что выделенные средства пойдут на финансирование контрактов на беспилотники, оружие и другое оборудование, которое может не попасть на фронт в течение года-двух.

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Общий пакет помощи, который предоставляется в рамках инициативы содействия безопасности Украины, может измениться ночью, но вряд ли значительным образом.

В отличие от большинства предыдущих пакетов новое финансирование в основном направлено на то, чтобы помочь Украине обеспечить ее средне- и долгосрочную оборону.

Предыдущие поставки Украине, большинство из которых осуществлялись согласно распоряжению президента США о сокращении военных запасов, были сосредоточены на более неотложных потребностях Украины в оружии и боеприпасах, а также касались материальных средств, которые Пентагон уже имеет на складах и которые могут быть отправлены в кратчайшие сроки. .

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Помимо оказания долгосрочной помощи, которую Украина может использовать для потенциальных будущих оборонных нужд, новый пакет должен заверить украинских чиновников в том, что США намерены продолжать свою поддержку, несмотря на ежедневные изменения ситуации на поле боя.

В пятницу Пентагон объявил, что США предоставят Украине беспилотники-разведчики и впервые защищенные от мин транспортные средства в рамках нового пакета военной помощи стоимостью 775 миллионов долларов.

Общая военная помощь США, направленная Украине после вторжения России 24 февраля, составляет 10,6 миллиарда долларов.

Темы: США
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