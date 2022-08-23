У МАГАТЕ очікують, що місія на ЗАЕС може відбутися у найближчі кілька днів

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у вівторок висловив сподівання, що місія організації зможе відвідати окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцією "у найближчі кілька днів".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Гроссі.

"Я продовжую дуже активно та інтенсивно консультуватися з усіма сторонами, щоб ця украй важлива місія МАГАТЕ могла відбутися без подальших затримок. Присутність МАГАТЕ допоможе стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою та охороною на майданчику та зменшить ризик серйозної ядерної аварії в Європі. Очікується, що місія відбудеться протягом наступних кількох днів, якщо поточні переговори увінчаються успіхом", – сказав генеральний директор МАГАТЕ.

Він також згадав про випадки останніх обстрілів ЗАЕС, які завдали додаткової шкоди в її районі, "що ще раз підкреслює серйозні ризики ядерної безпеки та безпеки, з якими стикається об’єкт".

Як повідомлялося, у вівторок міністри закордонних справ Франції та Росії Катрін Колонна і Сєрґєй Лавров провели телефонну розмову, присвячену насамперед на захопленій російськими окупантами Запорізькій атомній електростанції.

Кількома днями раніше президент РФ Владімір Путін у розмові з французьким візаві Емманюелем Макроном погодився на спрямування місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Як відомо, Росія окупувала Запорізьку АЕС наприкінці лютого. Ситуація загострилася після того, як 5 серпня російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС.

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Росія відмовляється виконувати заклики як України, так і світової спільноти про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Організація Об’єднаних Націй готова посприяти візиту інспекторів МАГАТЕ до Запоріжжя з Києва, але РФ раніше заявила, що будь-яка місія, яка проходитиме через столицю України, є надто небезпечною.

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