В МАГАТЭ ожидают, что миссия на ЗАЭС может состояться в ближайшие несколько дней

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник выразил надежду, что миссия организации сможет посетить оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию ​​"в ближайшие несколько дней".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Гросси.

"Я продолжаю очень активно и интенсивно консультироваться со всеми сторонами, чтобы эта крайне важная миссия МАГАТЭ могла состояться без дальнейших задержек. Присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью и охраной на площадке и снизит риск серьезной ядерной аварии в Европе. Ожидается, что миссия состоится в течение следующих нескольких дней, если текущие переговоры увенчаются успехом", – сказал генеральный директор МАГАТЭ.

Он также упомянул о случаях последних обстрелов ЗАЭС, нанесших дополнительный ущерб в ее районе, "что еще раз подчеркивает серьезные риски ядерной безопасности и безопасности, с которыми сталкивается объект".

Как сообщалось, во вторник министры иностранных дел Франции и России Катрин Колонна и Сергей Лавров провели телефонный разговор, посвященный прежде всего захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.

Несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин в разговоре с французским визави Эмманюэлем Макроном согласился на направление миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Как известно, Россия оккупировала Запорожскую АЭС в конце февраля. Ситуация обострилась после того, как 5 августа российские оккупанты дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС.

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Россия отказывается выполнять призывы как Украины, так и мирового сообщества о демилитаризации атомной станции, под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

Организация Объединенных Наций готова посодействовать визиту инспекторов МАГАТЭ в Запорожье из Киева, но РФ настаивала, что любая миссия, которая будет проходить через столицу Украины, слишком опасна.