В МАГАТЭ ожидают, что миссия на ЗАЭС может состояться в ближайшие несколько дней
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник выразил надежду, что миссия организации сможет посетить оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию "в ближайшие несколько дней".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Гросси.
"Я продолжаю очень активно и интенсивно консультироваться со всеми сторонами, чтобы эта крайне важная миссия МАГАТЭ могла состояться без дальнейших задержек. Присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью и охраной на площадке и снизит риск серьезной ядерной аварии в Европе. Ожидается, что миссия состоится в течение следующих нескольких дней, если текущие переговоры увенчаются успехом", – сказал генеральный директор МАГАТЭ.
Он также упомянул о случаях последних обстрелов ЗАЭС, нанесших дополнительный ущерб в ее районе, "что еще раз подчеркивает серьезные риски ядерной безопасности и безопасности, с которыми сталкивается объект".
Как сообщалось, во вторник министры иностранных дел Франции и России Катрин Колонна и Сергей Лавров провели телефонный разговор, посвященный прежде всего захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.
Несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин в разговоре с французским визави Эмманюэлем Макроном согласился на направление миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Как известно, Россия оккупировала Запорожскую АЭС в конце февраля. Ситуация обострилась после того, как 5 августа российские оккупанты дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС.
Россия отказывается выполнять призывы как Украины, так и мирового сообщества о демилитаризации атомной станции, под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.
Организация Объединенных Наций готова посодействовать визиту инспекторов МАГАТЭ в Запорожье из Киева, но РФ настаивала, что любая миссия, которая будет проходить через столицу Украины, слишком опасна.