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Дуда закликав розібрати "Північний потік-2" – це помітили в російському посольстві

"Європейська правда"Вівторок, 23 серпня 2022, 22:23

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Києва у вівторок закликав Захід змінити свою політику щодо взаємодії з Росією і зокрема розібрати газогін "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rzeczpospolita.

"Немає повернення до "бізнесу як зазвичай", коли йдеться про відносини з Росією. У часи, коли Росія веде війну проти України, коли вона напала на Україну, коли Росія окупує території, міжнародно визнані іншими країнами, це потребує зміну політики Заходу, яка не просто зупинить "Північний потік-2", а позбудеться "Північного потоку-2", – заявив президент Польщі.

Він окремо наголосив, що Україна повинна "повернутися до ситуації до російського вторгнення", і "всі території, які були окуповані Росією, мають бути звільнені".

Заяву Дуди помітив посол Росії в Польщі Сєрґєй Андрєєв, який в етері російського пропагандистського телебачення назвав її "політичною риторикою".

"З боку президента Польщі, який не має жодного прямого стосунку до "Північного потоку-2", він не уповноважений ухвалювати такі рішення, це радше таке бажання. Звісно, таке питання залежатиме виключно від іншої влади в інших країнах", – сказав російський дипломат.

Як повідомлялося, віцеспікер Бундестагу Вольфганг Кубікі висловився за відкриття газопроводу "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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Він додав: щойно резервуари для зберігання газу будуть заповнені, газопровід можна буде знову закрити.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що заклики німецьких політиків про запуск газопроводу "Північний потік-2" нагадують йому ситуацію з наркозалежністю.

В уряді Німеччини відкинули ідею віцеспікера Бундестагу про запуск "Північного потоку-2".

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