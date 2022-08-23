Дуда призвал разобрать "Северный поток-2" – это заметили в российском посольстве

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Киев во вторник призвал Запад изменить свою политику по взаимодействию с Россией и, в частности, разобрать газопровод "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Нет возвращения к "бизнесу как обычно", когда речь идет об отношениях с Россией. Во времена, когда Россия ведет войну против Украины, когда она напала на Украину, когда Россия оккупирует территории, международно признанные другими странами, это требует изменения политики Запада, которая не просто остановит "Северный поток-2", а избавится от "Северного потока-2", - заявил президент Польши.

Он особо подчеркнул, что Украина должна "вернуться к ситуации к российскому вторжению", и "все территории, которые были оккупированы Россией, должны быть освобождены".

Заявление Дуды заметил посол России в Польше Сергей Андреев, в этере российского пропагандистского телевидения назвал его "политической риторикой".

"Со стороны президента Польши, не имеющего никакого прямого отношения к "Северному потоку-2", он не уполномочен принимать такие решения, это скорее такое желание. Конечно, такой вопрос будет зависеть исключительно от другой власти в других странах", - сказал российский дипломат.

Как сообщалось, вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубики высказался за открытие газопровода "Северный поток-2" для заполнения газохранилищ на зиму, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину.

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Он добавил: как только резервуары для хранения газа будут заполнены, газопровод можно будет снова закрыть.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призывы германских политиков о запуске газопровода "Северный поток-2" напоминают ему ситуацию с наркозависимостью.

В правительстве Германии отвергли идею вице-спикера Бундестага о запуске "Северного потока-2".