Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дуда призвал разобрать "Северный поток-2" – это заметили в российском посольстве

"Европейская правда"Вторник, 23 августа 2022, 22:23

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Киев во вторник призвал Запад изменить свою политику по взаимодействию с Россией и, в частности, разобрать газопровод "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Нет возвращения к "бизнесу как обычно", когда речь идет об отношениях с Россией. Во времена, когда Россия ведет войну против Украины, когда она напала на Украину, когда Россия оккупирует территории, международно признанные другими странами, это требует изменения политики Запада, которая не просто остановит "Северный поток-2", а избавится от "Северного потока-2", - заявил президент Польши.

Реклама:

Он особо подчеркнул, что Украина должна "вернуться к ситуации к российскому вторжению", и "все территории, которые были оккупированы Россией, должны быть освобождены".

Заявление Дуды заметил посол России в Польше Сергей Андреев, в этере российского пропагандистского телевидения назвал его "политической риторикой".

"Со стороны президента Польши, не имеющего никакого прямого отношения к "Северному потоку-2", он не уполномочен принимать такие решения, это скорее такое желание. Конечно, такой вопрос будет зависеть исключительно от другой власти в других странах", - сказал российский дипломат.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубики высказался за открытие газопровода "Северный поток-2" для заполнения газохранилищ на зиму, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину.

Он добавил: как только резервуары для хранения газа будут заполнены, газопровод можно будет снова закрыть.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призывы германских политиков о запуске газопровода "Северный поток-2" напоминают ему ситуацию с наркозависимостью.

В правительстве Германии отвергли идею вице-спикера Бундестага о запуске "Северного потока-2".

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Последние новости
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:24
По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
Все новости...
Реклама: