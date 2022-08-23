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ЗСУ знищили за день п'ять ворожих дронів і вертоліт

Євген КізіловВівторок, 23 серпня 2022, 23:53
ЗСУ знищили за день п'ять ворожих дронів і вертоліт
Getty Images

Протягом вівторка 23 серпня Повітряні сили України знищили п’ять БПЛА та вертоліт Ка-52 російських окупантів.

Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено п’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та вертоліт Ка-52 російських окупантів.

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Продовжують заходи із демілітаризації рашистів і в авіації Повітряних Сил. Штурмовики та бомбардувальники ніколи не сидять без роботи. За добу – до 15 авіаударів по позиціях окупаційних військ!"

Теми: війнаавіаРосіяЗбройні сили
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