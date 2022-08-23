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ВСУ уничтожили за день пять вражеских дронов и вертолет

Евгений КизиловВторник, 23 августа 2022, 23:53
Getty Images

В вторник 23 августа Воздушные силы Украины уничтожили пять БПЛА и вертолет Ка-52 российских оккупантов.

Источник: командование Воздушных сил ВСУ в Facebook

Дословно: "Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и вертолет Ка-52 российских оккупантов.

Продолжают меры по демилитаризации рашистов и в авиации Воздушных сил. Штурмовики и бомбардировщики никогда не сидят без работы. За сутки – до 15 авиаударов по позициям оккупационных войск!"

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Темы: войнаавиаРосcияВооруженные силы
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