Південна Корея заявила про входження російських літаків у її повітряну буферну зону

Південна Корея заявила у вівторок, що російські військові літаки увійшли в її повітряну буферну зону без попередження, на що країна відповіла "відлякуванням несанкціонованих іноземних літаків".

Джерело: The Associated Press

Деталі: Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що цей крок спрямований на запобігання випадковим зіткненням уздовж зони ідентифікації ППО, але не надав більше деталей.

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Військові Південної Кореї не підтвердили повідомлення російських ЗМІ про те, що вони підняли винищувачі F-16 у відповідь на два російські бомбардувальники Ту-95 у супроводі винищувача Су-30, що летіли над водами між Корейським півостровом і Японією.

Інцидент стався через день після того, як Південна Корея та Сполучені Штати почали свої найбільші спільні військові навчання у відповідь на ядерну загрозу Північної Кореї.

У навчаннях Ulchi Freedom Shield, які триватимуть до 1 вересня, беруть участь літаки, військові кораблі й танки, а також, імовірно, десятки тисяч військових.

ВІДЕО ДНЯ

Військові Південної Кореї не підтвердили повідомлення російських ЗМІ про те, що вони підняли винищувачі F-16 у відповідь на два російські бомбардувальники Ту-95 у супроводі винищувача Су-30, які здійснили політ над водами між Корейським півостровом і Японією.