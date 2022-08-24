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Південна Корея заявила про входження російських літаків у її повітряну буферну зону

Ольга Глущенко Середа, 24 серпня 2022, 00:35
фото: Getty Images

Південна Корея заявила у вівторок, що російські військові літаки увійшли в її повітряну буферну зону без попередження, на що країна відповіла "відлякуванням несанкціонованих іноземних літаків".

Джерело: The Associated Press

Деталі: Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що цей крок спрямований на запобігання випадковим зіткненням уздовж зони ідентифікації ППО, але не надав більше деталей.

Військові Південної Кореї не підтвердили повідомлення російських ЗМІ про те, що вони підняли винищувачі F-16 у відповідь на два російські бомбардувальники Ту-95 у супроводі винищувача Су-30, що летіли над водами між Корейським півостровом і Японією.

Інцидент стався через день після того, як Південна Корея та Сполучені Штати почали свої найбільші спільні військові навчання у відповідь на ядерну загрозу Північної Кореї.

У навчаннях Ulchi Freedom Shield, які триватимуть до 1 вересня, беруть участь літаки, військові кораблі й танки, а також, імовірно, десятки тисяч військових.

Військові Південної Кореї не підтвердили повідомлення російських ЗМІ про те, що вони підняли винищувачі F-16 у відповідь на два російські бомбардувальники Ту-95 у супроводі винищувача Су-30, які здійснили політ над водами між Корейським півостровом і Японією.

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Теми: Південна КореяРосіяавіа
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