Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Южная Корея заявила о вхождении российских самолетов в ее воздушную буферную зону

Ольга ГлущенкоСреда, 24 августа 2022, 00:35
Южная Корея заявила о вхождении российских самолетов в ее воздушную буферную зону
фото: Getty Images

Южная Корея заявила во вторник, что российские военные самолеты вошли в ее воздушную буферную зону без уведомления, на что страна ответила "отпугиванием несанкционированных иностранных самолетов".

Источник: The Associated Press

Детали: Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что этот шаг направлен на предотвращение случайных столкновений вдоль зоны идентификации ПВО, но не предоставил больше деталей.

Реклама:

Военные Южной Кореи не подтвердили сообщение российских СМИ о том, что они подняли истребители F-16 в ответ на два российских бомбардировщика Ту-95 в сопровождении истребителя Су-30, летевших над водами между Корейским полуостровом и Японией.

Инцидент произошел через день после того, как Южная Корея и Соединенные Штаты начали свои крупнейшие совместные военные учения в ответ на ядерную угрозу Северной Корее.

В учениях Ulchi Freedom Shield, которые продлятся до 1 сентября, принимают участие самолеты, военные корабли и танки, а также, вероятно, десятки тысяч военных.

ВИДЕО ДНЯ

Военные Южной Кореи не подтвердили сообщение российских СМИ о том, что они подняли истребители F-16 в ответ на два российских бомбардировщика Ту-95 в сопровождении истребителя Су-30, совершивших полет над водами между Корейским полуостровом и Японией.

Темы: Южная КореяРосcияавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Южная Корея
Южная Корея отложила ослабление ограничений из-за вспышки COVID-19
FT: США заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей о поставках 155-мм боеприпасов Украине
В Сеуле задержали украинского дипломата из-за дебоша в баре. Его возвращают в Украину
Последние новости
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:24
По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
Все новости...
Реклама: