Южная Корея заявила о вхождении российских самолетов в ее воздушную буферную зону

Южная Корея заявила во вторник, что российские военные самолеты вошли в ее воздушную буферную зону без уведомления, на что страна ответила "отпугиванием несанкционированных иностранных самолетов".

Источник: The Associated Press

Детали: Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что этот шаг направлен на предотвращение случайных столкновений вдоль зоны идентификации ПВО, но не предоставил больше деталей.

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Военные Южной Кореи не подтвердили сообщение российских СМИ о том, что они подняли истребители F-16 в ответ на два российских бомбардировщика Ту-95 в сопровождении истребителя Су-30, летевших над водами между Корейским полуостровом и Японией.

Инцидент произошел через день после того, как Южная Корея и Соединенные Штаты начали свои крупнейшие совместные военные учения в ответ на ядерную угрозу Северной Корее.

В учениях Ulchi Freedom Shield, которые продлятся до 1 сентября, принимают участие самолеты, военные корабли и танки, а также, вероятно, десятки тысяч военных.

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Военные Южной Кореи не подтвердили сообщение российских СМИ о том, что они подняли истребители F-16 в ответ на два российских бомбардировщика Ту-95 в сопровождении истребителя Су-30, совершивших полет над водами между Корейским полуостровом и Японией.