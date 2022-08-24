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Южная Корея заявила о вхождении российских самолетов в ее воздушную буферную зону

Ольга ГлущенкоСреда, 24 августа 2022, 00:35
фото: Getty Images

Южная Корея заявила во вторник, что российские военные самолеты вошли в ее воздушную буферную зону без уведомления, на что страна ответила "отпугиванием несанкционированных иностранных самолетов".

Источник: The Associated Press

Детали: Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что этот шаг направлен на предотвращение случайных столкновений вдоль зоны идентификации ПВО, но не предоставил больше деталей.

Военные Южной Кореи не подтвердили сообщение российских СМИ о том, что они подняли истребители F-16 в ответ на два российских бомбардировщика Ту-95 в сопровождении истребителя Су-30, летевших над водами между Корейским полуостровом и Японией.

Инцидент произошел через день после того, как Южная Корея и Соединенные Штаты начали свои крупнейшие совместные военные учения в ответ на ядерную угрозу Северной Корее.

В учениях Ulchi Freedom Shield, которые продлятся до 1 сентября, принимают участие самолеты, военные корабли и танки, а также, вероятно, десятки тысяч военных.

Военные Южной Кореи не подтвердили сообщение российских СМИ о том, что они подняли истребители F-16 в ответ на два российских бомбардировщика Ту-95 в сопровождении истребителя Су-30, совершивших полет над водами между Корейским полуостровом и Японией.

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Темы: Южная КореяРосcияавиа
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