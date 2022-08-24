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Командири військових угруповань РФ в Україні підпорядковані безпосередньо Путіну – ISW

Ольга Глущенко Середа, 24 серпня 2022, 06:33
Командири військових угруповань РФ в Україні підпорядковані безпосередньо Путіну – ISW
Путін, фото: Getty Images

Інститут вивчення війни (ISW) з’ясував, що, імовірно, командири військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну.

Джерело: ISW

Деталі: Джерела в російському уряді підтвердили, що окупанти вивозить українських дітей до Росії, їх всиновлюють російські сім'ї.

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Управління у справах сім’ї та дитинства Краснодарського краю РФ повідомило про програму, згідно з якою російська влада перевезла понад 1000 дітей з Маріуполя до Тюмені, Іркутська, Кемерова та Алтайського краю, де їх усиновили російські родини.

ISW зазначає також, що російська влада розгортає сили безпеки в Луганській області, ймовірно, у відповідь на зменшення підтримки війни та зростання небажання воювати серед луганчан.

Розгортання російською владою підрозділів Росгвардії для забезпечення безпеки в окупованій Луганській області відволікає ці сили від операцій в інших місцях України, що, ймовірно, сприяє ширшій нездатності Росії перетворити обмежені тактичні досягнення в оперативні успіхи.

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Неперевірені джерела повідомили, що командири російських військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну, оминаючи Міністерство оборони (МО) Росії та начальника Генерального штабу Валерія Герасимова в системі командування..

Крім того, інститут з посиланням на зібрані дані припускає, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу втратив довіру Путіна після початкової фази повномасштабного вторгнення в Україну, яка провалилася, незважаючи на запевнення Шойгу про швидку перемогу.

Ключові висновки аналітиків інституту:

  • Джерела в російському уряді підтвердили, що російська влада вивозить українських дітей до Росії та віддає на всиновлення їх російськими родинами.
  • Російська влада розгортає сили безпеки в Луганській області, ймовірно, у відповідь на зменшення підтримки війни та зростання небажання воювати серед луганчан. Таке розгортання відволікає ці сили від операцій в інших місцях України, що, ймовірно, сприяє ширшій нездатності Росії перетворити обмежені тактичні досягнення в оперативні успіхи.
  • Російські офіційні особи, можливо, провели "фальшивий захід" у Донецьку, щоб виправдати напади на українські урядові будівлі в День Незалежності України.
  • Окупаційні війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута, на північно-західній околиці міста Донецьк і на південний захід від міста Донецька.
  • Війська РФ досягли обмежених успіхів на схід від міста Миколаєва та на північному заході Херсонської області.
  • У Херсонській області українські війська продовжували завдавати ударів по російських військових засобах та наземних шляхах зв’язку.
  • Регіони Російської Федерації продовжують підвищувати одноразові грошові надбавки призовникам і, ймовірно, залучають на посади кадри без військового досвіду.
  • Українська партизанська діяльність продовжує гальмувати російську окупаційну діяльність.

Теми: війнаРосіяПутін
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