Командири військових угруповань РФ в Україні підпорядковані безпосередньо Путіну – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) з’ясував, що, імовірно, командири військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну.

Джерело: ISW

Деталі: Джерела в російському уряді підтвердили, що окупанти вивозить українських дітей до Росії, їх всиновлюють російські сім'ї.

Управління у справах сім’ї та дитинства Краснодарського краю РФ повідомило про програму, згідно з якою російська влада перевезла понад 1000 дітей з Маріуполя до Тюмені, Іркутська, Кемерова та Алтайського краю, де їх усиновили російські родини.

ISW зазначає також, що російська влада розгортає сили безпеки в Луганській області, ймовірно, у відповідь на зменшення підтримки війни та зростання небажання воювати серед луганчан.

Розгортання російською владою підрозділів Росгвардії для забезпечення безпеки в окупованій Луганській області відволікає ці сили від операцій в інших місцях України, що, ймовірно, сприяє ширшій нездатності Росії перетворити обмежені тактичні досягнення в оперативні успіхи.

Неперевірені джерела повідомили, що командири російських військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну, оминаючи Міністерство оборони (МО) Росії та начальника Генерального штабу Валерія Герасимова в системі командування..

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Крім того, інститут з посиланням на зібрані дані припускає, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу втратив довіру Путіна після початкової фази повномасштабного вторгнення в Україну, яка провалилася, незважаючи на запевнення Шойгу про швидку перемогу.

Ключові висновки аналітиків інституту: