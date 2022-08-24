Командиры военных группировок РФ в Украине подчинены непосредственно Путину – ISW
Институт изучения войны (ISW) выяснил, что предположительно командиры военных группировок в Украине подчиняются непосредственно президенту России Владимиру Путину.
Источник: ISW
Детали: Источники в российском правительстве подтвердили, что оккупанты вывозят украинских детей в Россию, их усыновляют российские семьи.
Управление по делам семьи и детства Краснодарского края РФ сообщило о программе, согласно которой российские власти перевезли более 1000 детей из Мариуполя в Тюмень, Иркутск, Кемер и Алтайский край, где их усыновили российские семьи.
ISW отмечает также, что российские власти развертывают силы безопасности в Луганской области, вероятно, в ответ на уменьшение поддержки войны и рост нежелания воевать среди луганчан.
Развертывание российскими властями подразделений Росгвардии для обеспечения безопасности в оккупированной Луганской области отвлекает эти силы от операций в других местах Украины, что, вероятно, способствует более широкой неспособности России превратить ограниченные тактические достижения в оперативные успехи.
Непроверенные источники сообщили, что командиры российских военных группировок в Украине подчиняются непосредственно президенту России Владимиру Путину, минуя Министерство обороны (МО) России и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова в системе командования.
Кроме того, институт со ссылкой на собранные данные предполагает, что министр обороны России Сергей Шойгу потерял доверие Путина после провалившейся начальной фазы полномасштабного вторжения в Украину, несмотря на заверения Шойгу о скорой победе.
Ключевые выводы аналитиков института:
- Источники в российском правительстве подтвердили, что российские власти вывозят украинских детей в Россию и отдают на усыновление их российскими семьями.
- Российские власти развертывают силы безопасности в Луганской области, вероятно, в ответ на уменьшение поддержки войны и рост нежелания воевать среди луганчан. Такое развертывание отвлекает эти силы от операций в других местах Украины, что, вероятно, способствует более широкой неспособности России превратить ограниченные тактические достижения в оперативные успехи.
- Российские официальные лица, возможно, провели "фальшивое мероприятие" в Донецке, чтобы оправдать нападения на украинские правительственные постройки в День Независимости Украины.
- Оккупационные войска совершили ограниченные наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута, к северо-западной окраине города Донецка и к юго-западу от города Донецка.
- Войска РФ достигли ограниченных успехов к востоку от города Николаева и северо-западе Херсонской области.
- В Херсонской области украинские войска продолжали наносить удары по российским военным средствам и наземным путям связи.
- Регионы русской Федерации продолжают увеличивать единовременные денежные надбавки призывникам и, возможно, завлекают на должности кадры без военного опыта.
- Украинская партизанская деятельность продолжает тормозить российскую оккупационную деятельность.