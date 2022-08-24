Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Командиры военных группировок РФ в Украине подчинены непосредственно Путину – ISW

Ольга ГлущенкоСреда, 24 августа 2022, 06:33
Путин, фото: Getty Images

Институт изучения войны (ISW) выяснил, что предположительно командиры военных группировок в Украине подчиняются непосредственно президенту России Владимиру Путину.

Источник: ISW

Детали: Источники в российском правительстве подтвердили, что оккупанты вывозят украинских детей в Россию, их усыновляют российские семьи.

Управление по делам семьи и детства Краснодарского края РФ сообщило о программе, согласно которой российские власти перевезли более 1000 детей из Мариуполя в Тюмень, Иркутск, Кемер и Алтайский край, где их усыновили российские семьи.

ISW отмечает также, что российские власти развертывают силы безопасности в Луганской области, вероятно, в ответ на уменьшение поддержки войны и рост нежелания воевать среди луганчан.

Развертывание российскими властями подразделений Росгвардии для обеспечения безопасности в оккупированной Луганской области отвлекает эти силы от операций в других местах Украины, что, вероятно, способствует более широкой неспособности России превратить ограниченные тактические достижения в оперативные успехи.

Непроверенные источники сообщили, что командиры российских военных группировок в Украине подчиняются непосредственно президенту России Владимиру Путину, минуя Министерство обороны (МО) России и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова в системе командования.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, институт со ссылкой на собранные данные предполагает, что министр обороны России Сергей Шойгу потерял доверие Путина после провалившейся начальной фазы полномасштабного вторжения в Украину, несмотря на заверения Шойгу о скорой победе.

Ключевые выводы аналитиков института:

  • Источники в российском правительстве подтвердили, что российские власти вывозят украинских детей в Россию и отдают на усыновление их российскими семьями.
  • Российские власти развертывают силы безопасности в Луганской области, вероятно, в ответ на уменьшение поддержки войны и рост нежелания воевать среди луганчан. Такое развертывание отвлекает эти силы от операций в других местах Украины, что, вероятно, способствует более широкой неспособности России превратить ограниченные тактические достижения в оперативные успехи.
  • Российские официальные лица, возможно, провели "фальшивое мероприятие" в Донецке, чтобы оправдать нападения на украинские правительственные постройки в День Независимости Украины.
  • Оккупационные войска совершили ограниченные наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута, к северо-западной окраине города Донецка и к юго-западу от города Донецка.
  • Войска РФ достигли ограниченных успехов к востоку от города Николаева и северо-западе Херсонской области.
  • В Херсонской области украинские войска продолжали наносить удары по российским военным средствам и наземным путям связи.
  • Регионы русской Федерации продолжают увеличивать единовременные денежные надбавки призывникам и, возможно, завлекают на должности кадры без военного опыта.
  • Украинская партизанская деятельность продолжает тормозить российскую оккупационную деятельность.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: войнаРосcияПутин
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фото, видеоДжонсон приехал в Киев в третий раз с начала вторжения России

Байден объявил о $3 млрд военной помощи Украине в День Независимости

Скандальное ДТП с Трухиным закончилось штрафом в 850 гривен, и то – не нардепу

Глава Минобороны Беларуси звонил Резникову 26 февраля и предлагал капитулировать – Washington Post

инфографика Отношение украинцев к россиянам и белорусам продолжает ухудшаться – социологи

Россияне нанесли групповой удар по военной инфраструктуре Миргорода

Все новости...
На Славянском направлении ВСУ заставили врага бежать – сводка
Удары по Запорожью: повреждены гражданские объекты, в домах выбило стекла
Защитники сбили российский вертолет Ка-52
В Днепровский район ночью прилетели две ракеты Х-22 – Резниченко
Последние новости
19:28
Производитель средств индивидуальной защиты Ansell уйдет из России
19:27
Ющенко: Путин уже проиграл, но мы еще не выиграли
19:22
В Нью-Йорке перекресток в Брайтон-Бич официально переименовали в "Украинский путь"
18:47
Шествие оккупированными городами: в Украине организуют виртуальный флешмоб в поддержку Независимости
18:46
Россия пыталась не допустить дистанционного участия Зеленского в Совбезе ООН
18:43
Оккупанты пытались наступать на пяти направлениях, получили отпор – Генштаб
18:39
После обстрела под Николаевом возник пожар – мэр
18:16
фотоДжонсон в Киеве получил Орден Свободы и именную табличку на Аллее смелости
17:57
РФ предлагает странам Азии долгосрочные нефтяные контракты с большими скидками – Bloomberg
17:42
Западные посольства перевели персонал поближе к укрытиям из-за угрозы ударов РФ – СМИ
Все новости...