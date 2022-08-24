Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідка Британії підсумувала "досягнення" РФ в Україні за пів року війни

"Європейська правда"Середа, 24 серпня 2022, 08:51
Мапа війни станом на 23.08.2022, UK Ministry of Defence

За пів року своєї агресивної війни Росія не досягла більшості своїх цілей та послабила свої дипломатичні, економічні позиції і стан армії, порівняно з ситуацією до вторгнення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні, який 24 серпня присвятили підсумкам шести місяців війни.

"З 2014 року Путін мав наміри сумішшю сили та дипломатії примусу збільшити й зміцнити вплив РФ на Україну та втручатися у її суверенні справи. Пів року тому Росія почала повномасштабне вторгнення з метою повалити уряд та окупувати більшу частину країни", - нагадує розвідка. 

У квітні, зазначають в огляді, у російському керівництві почали розуміти, що початкові задуми не вдаються, і змістили фокус на більш скромні задачі на сході й півдні України.

"Наступ на Донбасі рухається з мінімальним прогресом і Росія очікує масштабну контратаку України. РФ потерпає від нестачі боєприпасів, транспорту й особового складу. Моральний дух у багатьох підрозділах низький, становище армії суттєво погіршилося. Дипломатичний вплив Росії зменшився, а довгострокові економічні перспективи - похмурі. Після шести місяців війна РФ виявилася для неї дороговартісною і завдала стратегічної шкоди", - підсумовує розвідка Британії. 

ВІДЕО ДНЯ

В огляді 23 серпня розповідали, що російські війська почали створювати поруч з пошкодженим Антонівським мостом під Херсоном переправу з барж.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаРосіяУкраїнарозвідка
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Окупанти вдарили по залізничній станції на Дніпропетровщині, загинуло 15 людей – Зеленський

відеоТрасс заявила, що на посаді прем'єра Британії буде готова застосувати ядерну зброю

Ющенко: Путін уже програв, але ми ще не виграли

фото, відеоДжонсон приїхав до Києва втретє з початку вторгнення Росії

Байден оголосив про $3 млрд військової допомоги Україні в День Незалежності

Скандальне ДТП з Трухіним завершилось штрафом у 850 гривень, і те – не нардепу

Усі новини...
війна
Росіяни били ракетами, але на Луганщині шість разів відступили – ОВА
Лукашенко не посоромився зичити українцям мирного неба й толерантності
Втрати Росії сягнули вже 45 700 окупантів
Останні новини
21:29
Росія може оголосити "референдуми" на окупованих землях уже на цьому тижні – Білий дім
21:09
Окупанти вдарили по залізничній станції на Дніпропетровщині, загинуло 15 людей – Зеленський
21:02
Ющенко порівняв ситуацію в Україні з Афганістаном
20:57
Обмінники зобовʼязані мати камери відеоспостереження з 1 вересня
20:46
Учені пояснили, чому нарцистичні люди схильні вірити у теорії змови частіше за інших
20:42
У Пентагоні розкрили подробиці нового пакету військової допомоги Україні на майже $3 млрд
20:33
У Ахметова продали страхову компанію "АСКА": про угоду домовились до початку війни
20:33
відеоТрасс заявила, що на посаді прем'єра Британії буде готова застосувати ядерну зброю
20:10
Трейдери і банки відмовляються від угод з великим індійським НПЗ через зв'язки з РФ – ЗМІ
20:02
Окупантам бракує ракетників і морських піхотинців – розвідка
Усі новини...