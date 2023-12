Розвідка Британії підсумувала "досягнення" РФ в Україні за пів року війни

За пів року своєї агресивної війни Росія не досягла більшості своїх цілей та послабила свої дипломатичні, економічні позиції і стан армії, порівняно з ситуацією до вторгнення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні, який 24 серпня присвятили підсумкам шести місяців війни.

"З 2014 року Путін мав наміри сумішшю сили та дипломатії примусу збільшити й зміцнити вплив РФ на Україну та втручатися у її суверенні справи. Пів року тому Росія почала повномасштабне вторгнення з метою повалити уряд та окупувати більшу частину країни", - нагадує розвідка.

У квітні, зазначають в огляді, у російському керівництві почали розуміти, що початкові задуми не вдаються, і змістили фокус на більш скромні задачі на сході й півдні України.

"Наступ на Донбасі рухається з мінімальним прогресом і Росія очікує масштабну контратаку України. РФ потерпає від нестачі боєприпасів, транспорту й особового складу. Моральний дух у багатьох підрозділах низький, становище армії суттєво погіршилося. Дипломатичний вплив Росії зменшився, а довгострокові економічні перспективи - похмурі. Після шести місяців війна РФ виявилася для неї дороговартісною і завдала стратегічної шкоди", - підсумовує розвідка Британії.

