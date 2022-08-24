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Розвідка Британії підсумувала "досягнення" РФ в Україні за пів року війни

"Європейська правда"Середа, 24 серпня 2022, 08:51
Розвідка Британії підсумувала досягнення РФ в Україні за пів року війни
Мапа війни станом на 23.08.2022, UK Ministry of Defence

За пів року своєї агресивної війни Росія не досягла більшості своїх цілей та послабила свої дипломатичні, економічні позиції і стан армії, порівняно з ситуацією до вторгнення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні, який 24 серпня присвятили підсумкам шести місяців війни.

"З 2014 року Путін мав наміри сумішшю сили та дипломатії примусу збільшити й зміцнити вплив РФ на Україну та втручатися у її суверенні справи. Пів року тому Росія почала повномасштабне вторгнення з метою повалити уряд та окупувати більшу частину країни", - нагадує розвідка. 

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У квітні, зазначають в огляді, у російському керівництві почали розуміти, що початкові задуми не вдаються, і змістили фокус на більш скромні задачі на сході й півдні України.

"Наступ на Донбасі рухається з мінімальним прогресом і Росія очікує масштабну контратаку України. РФ потерпає від нестачі боєприпасів, транспорту й особового складу. Моральний дух у багатьох підрозділах низький, становище армії суттєво погіршилося. Дипломатичний вплив Росії зменшився, а довгострокові економічні перспективи - похмурі. Після шести місяців війна РФ виявилася для неї дороговартісною і завдала стратегічної шкоди", - підсумовує розвідка Британії. 

В огляді 23 серпня розповідали, що російські війська почали створювати поруч з пошкодженим Антонівським мостом під Херсоном переправу з барж.

Теми: війнаРосіяУкраїнарозвідка
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