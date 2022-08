Разведка Британии подвела итоги "достижений" РФ в Украине за полгода войны

За полгода своей агрессивной войны Россия не достигла большинства своих целей и ослабила свои дипломатические, экономические позиции и состояние армии по сравнению с ситуацией перед вторжением.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре британской разведки о войне в Украине, который 24 августа посвятили итогам шести месяцев войны.

"С 2014 года Путин намеревался смесью силы и дипломатии принуждения увеличить и укрепить влияние РФ на Украину и вмешиваться в её суверенные дела. Пол года назад Россия начала полномасштабное вторжение с целью свергнуть правительство и оккупировать большую часть страны", - напоминает разведка.

В апреле, отмечают в обзоре, в российском руководстве начали понимать, что первоначальные замыслы не удаются, и сместили фокус на более скромные задачи на востоке и юге Украины.

"Наступление на Донбассе движется с минимальным прогрессом и Россия ожидает масштабную контратаку Украины. РФ страдает от недостатка боеприпасов, транспорта и личного состава. Моральный дух во многих подразделениях низкий, состояние армии существенно ухудшилось. Дипломатическое влияние России уменьшилось, а долгосрочные экономические перспективы - мрачные. После шести месяцев война РФ оказалась для неё дорогой и нанесла стратегический ущерб", - заключает разведка Британии.

