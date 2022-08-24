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Посол ЄС привітав українців із Днем Незалежності: "Ми - одна родина"

"Європейська правда"Середа, 24 серпня 2022, 09:47

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас опублікував відеозвернення до 31-ї річниці незалежності України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол зазначив, що ця річниця - надзвичайна, одночасно радісна й трагічна.

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"Це день свята. Ми відзначаємо вашу стійкість протягом пів року жорстокого повномасштабного вторгнення Росії та 8 років агресії. Але, як і кожен день зараз, це також день скорботи за загиблими, за тими, хто постраждав і став жертвою російських звірств, хто втратив своїх близьких і свої домівки. 

Це перший День незалежності, коли Україна вже стала країною-кандидатом на членство у ЄС. Європа святкує разом з вами і Європа сумує разом з вами", - зазначив Матті Маасікас. 

Він нагадав, як Євросоюз реальними діями допомагає Україні - підтримуючи постраждалих від війни, надання життєво важливих послуг і збереження нормального життя в Україні, підтримуючи реформи, необхідні для вступу України до ЄС, надавши можливість українцям тимчасово жити і працювати у країнах ЄС, надаючи допомогу для української армії на мільярди євро. 

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"Євросоюз продовжить підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією, під час відбудови та на вашому шляху до ЄС. Бо ми  - одна родина. Ми поділяємо спільні цінності і хочемо жити в демократії та процвітанні, а не в темряві тоталітаризму. Разом ми Європа. Слава Україні!" - підсумовує Матті Маасікас.

Дивіться також: Посол ЄС: інтерв'ю про головне. Чи готова Україна йти до вступу? Куди пішли "мільярди на зброю"?

Теми: УкраїнасвяткуванняЄС
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