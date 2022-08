Посол ЕС поздравил украинцев с Днем Независимости: "Мы – одна семья"

Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас опубликовал видеообращение к 31-й годовщине независимости Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол отметил, что эта годовщина – чрезвычайная, одновременно радостная и трагическая.

"Это день праздника. Мы отмечаем вашу стойкость в течение полугода жестокого полномасштабного вторжения России и 8 лет агрессии. Но, как и каждый день сейчас, это также день скорби по погибшим, пострадавшим и ставшим жертвой российских зверств, вместе с теми, кто потерял своих близких и свои дома.

Это первый день независимости, когда Украина уже стала страной-кандидатом на членство в ЕС. Европа празднует вместе с вами и Европа грустит вместе с вами", – отметил Маасикас.

Он напомнил, как Евросоюз реальными действиями помогает Украине - поддерживая пострадавших от войны, предоставление жизненно важных услуг и сохранение нормальной жизни в Украине, поддерживая реформы, необходимые для вступления Украины в ЕС, предоставив украинцам возможность временно жить и работать в странах ЕС, оказывая помощь для украинской армии на миллиарды евро

"Евросоюз продолжит поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией, во время восстановления и на вашем пути в ЕС. Потому что мы - одна семья. Мы разделяем общие ценности и хотим жить в демократии и процветании, а не в темноте тоталитаризма. Вместе мы Европа. Слава Украине!" - заключает Матти Маасикас.

My greetings to Ukrainians on the 31st Day of Ukraine's Independence.



The EU celebrates with you. The EU grieves with you.



Слава Україні! pic.twitter.com/dWyUuayDZ9