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Зеленський: Для українців найстрашніше залізо – не ракети і танки, а кайдани

Ірина БалачукСереда, 24 серпня 2022, 09:59
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський у День Незалежності заявив, що за останні шість місяців Україна змінила світ, історію та змінилася сама.

Джерело: Зеленський у відеозвернення 24 серпня

Пряма мова президента: "Вільний народе незалежної України! Півроку тому Росія оголосила нам війну. 24 лютого вся Україна почула вибухи й постріли. І 24 серпня не мала почути слів "з Днем Незалежності". 24 лютого нам казали: у вас немає шансів. 24 серпня ми кажемо: з Днем Незалежності, Україно!

За ці шість місяців ми змінили історію, змінили світ і змінилися самі. Тепер точно знаємо, хто справді нам брат і друг, а хто навіть не випадковий знайомий. Хто не втратив своє ім’я та репутацію, а хто переживав, щоб терористи зберегли обличчя. Кому ми насправді не потрібні, а де для нас двері справді відчинені. Ми зрозуміли, хто є хто.

А весь світ дізнався, хто такі українці. І що таке Україна. Більше ніхто не скаже про неї: це десь там, біля Росії".

Деталі: Зеленський підкреслив, що українці почали поважати себе і зрозуміли, що ніхто, крім них самих  "не вигризатиме незалежність", і об’єдналися.

За словами президента, український народ і його мужність надихнули весь світ і дали людству нову надію, що "справедливість не покинула наш цинічний світ остаточно". І сьогодні і лідери світу, і звичайні громадяни кажуть, що будуть з Україною до кінця, до її перемоги.

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Зеленський зазначив, що українці змінилися – хтось народився вдруге, а хтось "розчинився – як людина, особистість, громадянин, як українець", але це насправді "непогана новина".

"Ми зробили вибір. Для когось – це Маріуполь. Для когось – Монако", – наголосив президент.

Він підкреслив, що українці тримаються 6 місяців, стиснувши кулаки і вигризаючи волю.

Пряма мова Зеленського: "Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили: мир. Зараз кажемо: перемога. Ми не шукатимемо з терористами порозуміння. Хоча розуміємо російську мову, яку ви прийшли захищати. І вбили тисячі людей, яких прийшли визволяти.

И нам гораздо больше понятен и близок Джонсон, который говорит по-английски, чем убийцы, насильники и мародеры, которые все это делали по-русски.

І ми не сідаємо за стіл переговорів через страх, із пістолетом біля скроні. Для нас найстрашніше залізо – не ракети, літаки, танки, а кайдани. Не окопи, а окови.

І ми піднімемо руки вгору лише один раз – коли святкуватимемо нашу перемогу. Всією Україною".

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Теми: ЗеленськийДень Незалежностісвяткування
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