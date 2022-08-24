Зеленский: Для украинцев самое страшное железо – не ракеты и танки, а кандалы

Президент Украины Владимир Зеленский в День Независимости заявил, что за последние шесть месяцев Украина изменила мир, историю и сама изменилась.

Источник: Зеленский в видеообращении 24 августа

Прямая речь президента: "Свободный народ независимой Украины! Полгода назад Россия объявила нам войну. 24 февраля вся Украина услышала взрывы и выстрелы. И 24 августа не должна было услышать слов "с Днем Независимости". 24 февраля нам говорили: у вас нет шансов. 24 августа мы говорим: с Днем Независимости, Украина!

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За эти шесть месяцев мы изменили историю, изменили мир и изменились сами. Теперь точно знаем, кто действительно нам брат и друг, кто даже не случайный знакомый. Кто не потерял свое имя и репутацию, а кто переживал, чтобы террористы сохранили лицо. Кому мы действительно не нужны, а где для нас двери действительно открыты. Мы поняли, кто есть кто.

А весь мир узнал, кто такие украинцы. И что такое Украина. Больше никто не скажет о ней: это где-то там, возле России".

Детали: Зеленский подчеркнул, что украинцы начали уважать себя и поняли, что никто, кроме них самих, "не будет выгрызать независимость", и объединились.

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По словам президента, украинский народ и его мужество вдохновили весь мир и дали человечеству новую надежду, что "справедливость не покинула наш циничный мир окончательно". И сегодня и лидеры мира, и обычные граждане говорят, что будут с Украиной до конца, до победы.

Зеленский отметил, что украинцы изменились – кто-то родился второй раз, а кто-то "растворился – как человек, личность, гражданин, как украинец", но это действительно "неплохая новость".

"Мы сделали выбор. Для кого-то Мариуполь. Для кого-то – Монако", – заявил президент.

Он подчеркнул, что украинцы держатся 6 месяцев, сжав кулаки и выгрызая свободу.

Прямая речь Зеленского: "Что для нас конец войны? Раньше мы говорили: мир. Сейчас мы говорим: победа. Мы не будем искать с террористами понимания. Хотя понимаем русский язык, который вы пришли защищать. И убили тысячи людей, которых пришли освобождать.

И нам гораздо больше понятен и близок Джонсон, который говорит по-английски, чем убийцы, насильники и мародеры, которые все это делали по-русски.

И мы не садимся за стол переговоров из-за страха, с пистолетом у виска. Для нас самое страшное железо – не ракеты, самолеты, танки, а цепи. Не окопы, а оковы.

И мы поднимем руки вверх только один раз – когда будем праздновать нашу победу. По всей Украине".