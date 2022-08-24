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Посол ЄС: Україна швидко прогресує у боротьбі з корупцією, рекомендація щодо САП виконана

"Європейська правда"Середа, 24 серпня 2022, 10:26

В Європейському Союзі вважають, що Україна швидко просувається в реформі судової системи та боротьбі з корупцією.

Про це сказав в інтерв'ю "Європейській правді" посол ЄС в Україні Матті Маасікас, пише "Європейська правда".

"У сфері боротьби з корупцією та втіленні судової реформи українська влада просувається якнайшвидше. Ви нарешті призначили голову антикорупційної прокуратури. Ця рекомендація виконана", - сказав Маасікас.

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Посол відзначив, що процес відбору нового глави НАБУ також готовий до запуску і є позитивний розвиток у пошуку нового очільника агенції з повернення активів.

"До Вищої ради правосуддя призначені Маселко та Мороз – високошановні юристи, яких поважає дуже активна і прискіплива українська антикорупційна спільнота. Це дуже позитивна подія. Ви знаєте, що корупційний імідж був однією з проблем, з якими Україна мала боротися. І я дуже радий, що у цій сфері прогрес є швидким", - сказав Маасікас.

Посол також пояснив, що Єврокомісія до початку переговорів про вступ має оцінити прогрес України у роботі по семи пріоритетних сферах реформ, які супроводжували рішення про надання статусу кандидата в червні.

ВІДЕО ДНЯ

Дивіться інтерв'ю Матті Маасікаса на Youtube-каналі "Європейської правди" - Посол ЄС: інтерв'ю про головне. Чи готова Україна йти до вступу? Куди пішли "мільярди на зброю"?

Теми: ЄвропаАнтикорупційна прокуратура
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