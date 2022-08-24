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Посол ЕС: Украина быстро прогрессирует в борьбе с коррупцией, рекомендация по САП выполнена

"Европейская правда"Среда, 24 августа 2022, 10:26

В Европейском Союзе считают, что Украина быстро продвигается в реформе судебной системы и борьбе с коррупцией.

Об этом сказал в интервью "Европейской правде" посол ЕС в Украине Матти Маасикас, пишет "Европейская правда".

"В сфере борьбы с коррупцией и воплощении судебной реформы украинские власти продвигаются быстро. Вы наконец-то назначили главу антикоррупционной прокуратуры. Эта рекомендация выполнена", - сказал Маасикас.

Посол отметил, что процесс отбора нового главы НАБУ также готов к запуску и есть положительное развитие в поиске нового руководителя агентства по возвращению активов.

"В Высший совет правосудия назначены Маселко и Мороз - высокоуважаемые юристы, которых уважает очень активное и придирчивое украинское антикоррупционное сообщество. Это очень позитивное событие. Вы знаете, что коррупционный имидж был одной из проблем, которые Украина должна побороть. И я очень рад, что в этой сфере есть быстрый прогресс", - сказал Маасикас.

Посол также пояснил, что Еврокомиссия до начала переговоров о вступлении должна оценить прогресс Украины в работе по семи приоритетным сферам реформ, сопровождавшим решение о предоставлении статуса кандидата в июне.

Смотрите интервью Матти Маасикаса на Youtube-канале "Европейской правды" - Посол ЕС: интервью о главном. Готова ли Украина идти к вступлению? Куда ушли "миллиарды на оружие"?

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Темы: ЕвропаАнтикоррупционная прокуратура
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