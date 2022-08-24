День Незалежності: у Британії прикрасили офіс прем'єра соняхами й зіграли "Стефанію"

У Британії до Дня незалежності України прикрасили офіс прем’єр-міністра соняхами, а оркестр шотландських гвардійців виконав у центрі Лондона "Стефанію" Kalush Orchestra.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Будівлю на Даунінг-стріт, 10, де розташований офіс Бориса Джонсона, прикрасили соняхами та синіми букетами, пояснивши для британської аудиторії, що сонях вже кілька століть вирощується на українських полях і є однією з "національних" квіток, а під час російсько-української війни став символом опору та єдності.

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В особистому відеозверненні Борис Джонсон окремо підкресилив, що у 1991 році Україна відродилася к незалежна держава, а не вперше стала незалежною, і зараз українці знову відстоюють право визначати своє майбутнє у власній країні.

"Хочу, щоб українці у свій День Незалежності знали про це: Британія буде підтримувати вас стільки, скільки буде необхідно", - наголосив прем’єр.

ВІДЕО ДНЯ

To the people of Ukraine on your Independence Day, I want you to know this: For however long it takes, the United Kingdom will stand with you.



У День Незалежності України я хочу, щоб її народ знав:

Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться. pic.twitter.com/6Gn9sYspzK — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022

За його словами, Британія серед країн Європи надала Україні найбільшу військову допомогу, у тому числі близько 7000 протитанкових ракет, та відкривши двері для 100 000 українців, яким довелось шукати притулку за кордоном через війну.

"Я ні на мить не сумнівався, що Україна переможе у цій боротьбі, тому що немає сили, що може здолати патріотизм 44 мільйонів українців… Одного дня Україна пройде через це випробування і здобуде перемогу. І коли це станеться, ми у Британії будемо ще більше пишатися тим, що є друзями України. Слава Україні!", - наголосив Джонсон.

Тим часом Міноборони Британії опублікувало "Стефанію" Kalush Orchestra у виконанні оркестру шотландських гвардійців, що є частиною Королівського військового оркестру (Royal Corps of Army Music).

Today Ukraine marks 31 years since it gained independence.



To honour the anniversary and as a tribute to the Ukrainian people, the @ScotsGuardsBand performed the winning @Eurovision entry, 'Stefania', on Horse Guards Parade. 🇺🇦🇬🇧@ArmyInLondon #StandWithUkraine #StandForFreedom pic.twitter.com/mUC5k07tC4 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 24, 2022

Нагадаємо, посол Британії привітала Україну з Днем незалежності українською мовою, у вишиванці та з квіткою бавовни.