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День Незалежності: у Британії прикрасили офіс прем'єра соняхами й зіграли "Стефанію"

Середа, 24 серпня 2022, 11:23

У Британії до Дня незалежності України прикрасили офіс прем’єр-міністра соняхами, а оркестр шотландських гвардійців виконав у центрі Лондона "Стефанію" Kalush Orchestra. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Будівлю на Даунінг-стріт, 10, де розташований офіс Бориса Джонсона, прикрасили соняхами та синіми букетами, пояснивши для британської аудиторії, що сонях вже кілька століть вирощується на українських полях і є однією з "національних"  квіток, а під час російсько-української війни став символом опору та єдності. 

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В особистому відеозверненні Борис Джонсон окремо підкресилив, що у 1991 році Україна відродилася к незалежна держава, а не вперше стала незалежною, і зараз українці знову відстоюють право визначати своє майбутнє у власній країні. 

"Хочу, щоб українці у свій День Незалежності знали про це: Британія буде підтримувати вас стільки, скільки буде необхідно", - наголосив прем’єр.

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За його словами, Британія серед країн Європи надала Україні найбільшу військову допомогу, у тому числі близько 7000 протитанкових ракет, та відкривши двері для 100 000 українців, яким довелось шукати притулку за кордоном через війну.  

"Я ні на мить не сумнівався, що Україна переможе у цій боротьбі, тому що немає сили, що може здолати патріотизм 44 мільйонів українців… Одного дня Україна пройде через це випробування і здобуде перемогу. І коли це станеться, ми у Британії  будемо ще більше пишатися тим, що є друзями України. Слава Україні!", - наголосив Джонсон. 

Тим часом Міноборони Британії опублікувало "Стефанію" Kalush Orchestra у виконанні оркестру шотландських гвардійців, що є частиною Королівського військового оркестру (Royal Corps of Army Music).

Нагадаємо, посол Британії привітала Україну з Днем незалежності українською мовою, у вишиванці та з квіткою бавовни.

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