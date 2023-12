День Незалежності: у Британії прикрасили офіс прем'єра соняхами й зіграли "Стефанію"

У Британії до Дня незалежності України прикрасили офіс прем’єр-міністра соняхами, а оркестр шотландських гвардійців виконав у центрі Лондона "Стефанію" Kalush Orchestra.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Будівлю на Даунінг-стріт, 10, де розташований офіс Бориса Джонсона, прикрасили соняхами та синіми букетами, пояснивши для британської аудиторії, що сонях вже кілька століть вирощується на українських полях і є однією з "національних" квіток, а під час російсько-української війни став символом опору та єдності.

В особистому відеозверненні Борис Джонсон окремо підкресилив, що у 1991 році Україна відродилася к незалежна держава, а не вперше стала незалежною, і зараз українці знову відстоюють право визначати своє майбутнє у власній країні.

"Хочу, щоб українці у свій День Незалежності знали про це: Британія буде підтримувати вас стільки, скільки буде необхідно", - наголосив прем’єр.

To the people of Ukraine on your Independence Day, I want you to know this: For however long it takes, the United Kingdom will stand with you.



У День Незалежності України я хочу, щоб її народ знав:

Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться. pic.twitter.com/6Gn9sYspzK