Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

День Независимости: в Британии украсили офис премьера подсолнухами и сыграли "Стефанию"

Среда, 24 августа 2022, 11:23

В Британии ко Дню независимости Украины украсили офис премьер-министра подсолнухами, а оркестр шотландских гвардейцев исполнил в центре Лондона "Стефанию" Kalush Orchestra.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Здание на Даунинг-стрит, 10, где расположен офис Бориса Джонсона, украсили подсолнухами и синими букетами, объяснив для британской аудитории, что подсолнечник уже несколько веков выращивается на украинских полях и является одним из "национальных" цветов, а во время российско-украинской войны стал символом сопротивления и единства. 

Реклама:

В личном видеообращении Борис Джонсон отдельно подчеркнул, что в 1991 году Украина возродилась в независимое государство, а не впервые стала независимой, и сейчас украинцы снова отстаивают право определять свое будущее в собственной стране.

"Хочу, чтобы украинцы в свой День Независимости знали об этом: Британия будет поддерживать вас столько, сколько будет необходимо", - подчеркнул премьер.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, Британия среди стран Европы предоставила Украине наибольшую военную помощь, в том числе около 7000 противотанковых ракет, и открыла двери для 100 000 украинцев, которым пришлось искать убежище за границей из-за войны.

"Я ни на миг не сомневался, что Украина победит в этой борьбе, потому что нет силы, что может преодолеть патриотизм 44 миллионов украинцев… Однажды Украина пройдет через это испытание и одержит победу. И когда это произойдет, мы в Британии будем еще больше гордиться тем, что являются друзьями Украины. Слава Украине!", - подчеркнул Джонсон.

Тем временем Минобороны Британии опубликовало "Стефанию" Kalush Orchestra в исполнении оркестра шотландских гвардейцев, являющегося частью Королевского военного оркестра (Royal Corps of Army Music).

Посол Великобритании Мелинда Симмонс поздравила Украину с Днем независимости также на украинском языке, в вышиванке и с цветком хлопка.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Последние новости
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
Все новости...
Реклама: