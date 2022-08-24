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День Независимости: в Британии украсили офис премьера подсолнухами и сыграли "Стефанию"

Среда, 24 августа 2022, 11:23

В Британии ко Дню независимости Украины украсили офис премьер-министра подсолнухами, а оркестр шотландских гвардейцев исполнил в центре Лондона "Стефанию" Kalush Orchestra.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Здание на Даунинг-стрит, 10, где расположен офис Бориса Джонсона, украсили подсолнухами и синими букетами, объяснив для британской аудитории, что подсолнечник уже несколько веков выращивается на украинских полях и является одним из "национальных" цветов, а во время российско-украинской войны стал символом сопротивления и единства. 

В личном видеообращении Борис Джонсон отдельно подчеркнул, что в 1991 году Украина возродилась в независимое государство, а не впервые стала независимой, и сейчас украинцы снова отстаивают право определять свое будущее в собственной стране.

"Хочу, чтобы украинцы в свой День Независимости знали об этом: Британия будет поддерживать вас столько, сколько будет необходимо", - подчеркнул премьер.

По его словам, Британия среди стран Европы предоставила Украине наибольшую военную помощь, в том числе около 7000 противотанковых ракет, и открыла двери для 100 000 украинцев, которым пришлось искать убежище за границей из-за войны.

"Я ни на миг не сомневался, что Украина победит в этой борьбе, потому что нет силы, что может преодолеть патриотизм 44 миллионов украинцев… Однажды Украина пройдет через это испытание и одержит победу. И когда это произойдет, мы в Британии будем еще больше гордиться тем, что являются друзьями Украины. Слава Украине!", - подчеркнул Джонсон.

Тем временем Минобороны Британии опубликовало "Стефанию" Kalush Orchestra в исполнении оркестра шотландских гвардейцев, являющегося частью Королевского военного оркестра (Royal Corps of Army Music).

Посол Великобритании Мелинда Симмонс поздравила Украину с Днем независимости также на украинском языке, в вышиванке и с цветком хлопка.

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