День Независимости: в Британии украсили офис премьера подсолнухами и сыграли "Стефанию"

В Британии ко Дню независимости Украины украсили офис премьер-министра подсолнухами, а оркестр шотландских гвардейцев исполнил в центре Лондона "Стефанию" Kalush Orchestra.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Здание на Даунинг-стрит, 10, где расположен офис Бориса Джонсона, украсили подсолнухами и синими букетами, объяснив для британской аудитории, что подсолнечник уже несколько веков выращивается на украинских полях и является одним из "национальных" цветов, а во время российско-украинской войны стал символом сопротивления и единства.

В личном видеообращении Борис Джонсон отдельно подчеркнул, что в 1991 году Украина возродилась в независимое государство, а не впервые стала независимой, и сейчас украинцы снова отстаивают право определять свое будущее в собственной стране.

"Хочу, чтобы украинцы в свой День Независимости знали об этом: Британия будет поддерживать вас столько, сколько будет необходимо", - подчеркнул премьер.

To the people of Ukraine on your Independence Day, I want you to know this: For however long it takes, the United Kingdom will stand with you.



У День Незалежності України я хочу, щоб її народ знав:

Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться. pic.twitter.com/6Gn9sYspzK ВИДЕО ДНЯ August 24, 2022

По его словам, Британия среди стран Европы предоставила Украине наибольшую военную помощь, в том числе около 7000 противотанковых ракет, и открыла двери для 100 000 украинцев, которым пришлось искать убежище за границей из-за войны.

"Я ни на миг не сомневался, что Украина победит в этой борьбе, потому что нет силы, что может преодолеть патриотизм 44 миллионов украинцев… Однажды Украина пройдет через это испытание и одержит победу. И когда это произойдет, мы в Британии будем еще больше гордиться тем, что являются друзьями Украины. Слава Украине!", - подчеркнул Джонсон.

Тем временем Минобороны Британии опубликовало "Стефанию" Kalush Orchestra в исполнении оркестра шотландских гвардейцев, являющегося частью Королевского военного оркестра (Royal Corps of Army Music).

Today Ukraine marks 31 years since it gained independence.



To honour the anniversary and as a tribute to the Ukrainian people, the @ScotsGuardsBand performed the winning @Eurovision entry, 'Stefania', on Horse Guards Parade. 🇺🇦🇬🇧@ArmyInLondon #StandWithUkraine #StandForFreedom pic.twitter.com/mUC5k07tC4 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 24, 2022

Посол Великобритании Мелинда Симмонс поздравила Украину с Днем независимости также на украинском языке, в вышиванке и с цветком хлопка.