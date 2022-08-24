Глава МЗС Португалії прибув з візитом до Києва

Міністр закордонних справ Португалії Жоао Кравіньйо у середу прибув із візитом до Києва.

Про це він повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

"Для мене честь бути у Києві в цей день, день святкування 31-ї річниці незалежності України, яку Росія прагнула і не змогла знищити. Я привіз меседж солідарності, а також політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки", - написав Кравіньйо.

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Honoured to be in Kyiv on this day that celebrates the 31 anniversary of Ukraine’s independence, which Russia sought and failed to crush. I bring a message of solidarity, and of political, military, financial and humanitarian support. 🇵🇹🤝🇺🇦 https://t.co/TFugxy8USD — João Cravinho (@JoaoCravinho) August 24, 2022

Раніше в МЗС Португалії заявили, що виступають проти заборони на в'їзд російських туристів до Європейського Союзу.

Окрім Португалії, проти заборони видачі туристичних віз всім росіянам вже виступили Німеччина, Греція та Кіпр.

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Міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.

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