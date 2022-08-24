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Глава МЗС Португалії прибув з візитом до Києва

"Європейська правда"Середа, 24 серпня 2022, 13:17

Міністр закордонних справ Португалії Жоао Кравіньйо у середу прибув із візитом до Києва.

Про це він повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

"Для мене честь бути у Києві в цей день, день святкування 31-ї річниці незалежності України, яку Росія прагнула і не змогла знищити. Я привіз меседж солідарності, а також політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки", - написав Кравіньйо.

Раніше в МЗС Португалії заявили, що виступають проти заборони на в'їзд російських туристів до Європейського Союзу. 

Окрім Португалії, проти заборони видачі туристичних віз всім росіянам вже виступили Німеччина, Греція та Кіпр.

Міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні. 

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Теми: ПортугаліяМЗСКиїв
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