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Глава МИД Португалии прибыл с визитом в Киев

"Европейская правда"Среда, 24 августа 2022, 13:17

Министр иностранных дел Португалии Жоао Кравиньо в среду прибыл с визитом в Киев.

Об этом он сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Для меня честь быть в Киеве в этот день, день празднования 31-й годовщины независимости Украины, которую Россия стремилась и не смогла уничтожить. Я привез месседж солидарности, а также политической, военной, финансовой и гуманитарной поддержки", - написал Кравиньо.

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Ранее в МИДе Португалии заявили, что выступают против запрета на въезд российских туристов в Европейский Союз.

Кроме Португалии против запрета выдачи туристических виз всем россиянам уже выступили Германия, Греция и Кипр.

ВИДЕО ДНЯ

Министры иностранных дел Евросоюза на встрече 31 августа обсудят визовые ограничения для россиян на фоне войны в Украине.

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Темы: ПортугалияМИДКиев
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