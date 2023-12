Глава МИД Португалии прибыл с визитом в Киев

Министр иностранных дел Португалии Жоао Кравиньо в среду прибыл с визитом в Киев.

Об этом он сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Для меня честь быть в Киеве в этот день, день празднования 31-й годовщины независимости Украины, которую Россия стремилась и не смогла уничтожить. Я привез месседж солидарности, а также политической, военной, финансовой и гуманитарной поддержки", - написал Кравиньо.

Реклама:

Honoured to be in Kyiv on this day that celebrates the 31 anniversary of Ukraine’s independence, which Russia sought and failed to crush. I bring a message of solidarity, and of political, military, financial and humanitarian support. 🇵🇹🤝🇺🇦 https://t.co/TFugxy8USD