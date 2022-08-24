Глава МИД Португалии прибыл с визитом в Киев

Министр иностранных дел Португалии Жоао Кравиньо в среду прибыл с визитом в Киев.

Об этом он сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Для меня честь быть в Киеве в этот день, день празднования 31-й годовщины независимости Украины, которую Россия стремилась и не смогла уничтожить. Я привез месседж солидарности, а также политической, военной, финансовой и гуманитарной поддержки", - написал Кравиньо.

Honoured to be in Kyiv on this day that celebrates the 31 anniversary of Ukraine’s independence, which Russia sought and failed to crush. I bring a message of solidarity, and of political, military, financial and humanitarian support. 🇵🇹🤝🇺🇦 https://t.co/TFugxy8USD August 24, 2022

Ранее в МИДе Португалии заявили, что выступают против запрета на въезд российских туристов в Европейский Союз.

Кроме Португалии против запрета выдачи туристических виз всем россиянам уже выступили Германия, Греция и Кипр.

Министры иностранных дел Евросоюза на встрече 31 августа обсудят визовые ограничения для россиян на фоне войны в Украине.

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