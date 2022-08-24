РосЗМІ підсумували головні проблеми, на які скаржилися військові РФ з лютого до липня

Російські ЗМІ опублікували скарги військових РФ в Україні та їхніх родичів з лютого до липня, зокрема про втручання ПВК Вагнера у діяльність армії та приховану мобілізацію.

Джерело: "Медуза" з посиланням на звіти руху солдатських матерів Росії

Деталі: Щомісяця правозахисники складали звіти, в яких фіксували найважливіші звернення, отримані від військових та їхніх родичів. За півроку війни проти України до них надійшло близько 400 звернень.

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Судячи по звітам правозахисників, у лютому-березні головною проблемою російських військових в Україні була відсутність зв'язку. За ці два місяці організація отримала 145 звернень, більшість із яких – від родичів контрактників. Однак після 24 лютого строковики також перестали виходити на зв'язок.

Дослівно: "Якщо у сімей контрактників, судячи з даних зі звіту, було хоч якесь уявлення про маршрут пересування їхніх родичів (при цьому, як правило, дані обривалися на Бєлгороді, Білорусі чи Криму), то рідні строковиків знали лише відправну точку — військову частину, де служив їхній близький".

Деталі: Згідно зі звітом, багато військовослужбовців перестали виходити на зв'язок із рідними ще до 24 лютого. У зверненнях родичі повідомляли, що їхніх близьких мобілізували, незважаючи на тяжкий стан здоров'я.

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ЗМІ публікує деякі звернення родичів:

"Мати строковика з Йошкар-Оли. Служив у мотострілецькому полку у селищі Калінінець під Наро-Фомінськом. У проміжку між 17 та 20 лютого зателефонував із Бєлгорода і сказав: "Мені дали автомат, везуть на війну". Більше не було ні відомостей про сина, ні зв'язку з ним".

"Мати строковика з Карелії. Сина призвали з діагнозом "воронкоподібна грудна клітина". Під час служби через навантаження виникли проблеми з диханням та біль у хребті. Поміщений у шпиталь у селі Агалатове Ленінградської області. Є рекомендація про проходження військово-лікарської комісії. Окружний військовий клінічний госпіталь №442 відмовив військовослужбовцю у ВЛК".

"Брат військового, який служив у селищі Кам'янка Ленінградської області. 23 лютого родич виходив на зв'язок востаннє, потім зв'язку не було більше тижня. На початку березня невідома жінка надіслала відео, на якому його брат повідомив, що знаходиться в селі в Харківській області без документів".

"Мати контрактника із Новосибірської області. Син призваний у листопаді, у лютому підписав контракт. Госпіталізований із осколковим пораненням у місті Валуйки Бєлгородської області. У ніч на 15 березня до госпіталю приїхали військові та відвезли службовця у невідомому напрямку".

У квітні головною проблемою стала неможливість піти з армії та погрози у разі звільнення. За місяць правозахисники отримали 47 звернень.

Контрактники почали підписувати рапорти про дострокове звільнення. Рідні строковиків повідомляли, що на солдатів чинили тиск та змушували підписувати контракти. У деяких випадках контракти підписували без відома строковиків.

"Мати 18-річного студента коледжу із Санкт-Петербурга. 25 квітня о 9:30 ранку – дзвінок у двері. Відкрила: людина у формі Росгвардії, друга — у цивільному одязі. Росгвардієць не дозволив зачинити двері, підставивши ногу. Його вдалося вигнати, але потім у щілини між стіною та дверима знайшли повістку з вимогою з'явитися 28 квітня на медогляд"

"Мати строковика з Петербурга. Син перебував у навчальній частині у місті Килимів Володимирської області. Готувався розподіл. Розбудили серед ночі та змусили підписати контракт. Військовий квиток на руках, паспорт у штабі".

"Дружина контрактника з Будьонівська. В Україні чоловік підірвався на міні та був контужений. Болить голова. Медичну допомогу не надають".

"Мати військовослужбовця з Ленінградської області. Востаннє виходив на зв'язок 23 лютого. Колеги сказали, що загинув. Із 40 осіб у його підрозділі, за їхніми словами, вижили 15".

У травні військові та їхні родичі частіше скаржилися на покарання за відмову від участі у бойових діях. Зокрема, солдати зазнавали насильства за "дезертирство" (так називали відмову виконувати наказ). За місяць отримано 39 звернень.

"Мати військовослужбовця. Син залишився живим один із усієї роти. Говорив про погрози, що надходять солдатам від командування, і про те, як 54 особи тримали у підвалі під Донецьком. Залишив місце бойових дій. Мати зв'язалася з керівником Агори Павлом Чиковим".

"Військовослужбовець із Чечні. 24 лютого було поранено. Умови служби нестерпні – немає їжі та води, компенсацій, можливості відновити сили та здоров'я. З цілого батальйону залишилося в строю 20 людей. Написав відмову від подальшої участі у бойових діях за сімейними обставинами, психологічним станом та переконаннями. Звільнено за недотримання умов контракту. У військовому квитку немає позначки про участь у бойових діях".

"Дружина військовослужбовця з Карачаєво-Черкесії. Чоловік служить у Південній Осетії. З 300 людей у батальйоні в живих залишилося шестеро. Їх хотіли знову відправити до зони бойових дій, але відмовилися. Командування сказало, що вони дезертири, тримало в підвалі в (самопроголошеній - ред.) ДНР. Потім випустили, бо під тиском вони погодилися йти, куди їх пошлють. 5 травня їх вивезли на полігон Кузьмінський у Ростовській області".

"Мати строковика з Астрахані. Син служить у Буйнакську. Його побив інший солдат. Опущення нирок другого ступеня".

У червні часто скаржилися на фізичне та психологічне насильство, а також на здирства в армії. Також продовжували надходити скарги на порушення процедури призову, зокрема мобілізацію за поганого стану здоров'я та загострення хвороб. Судячи зі звітів, були утиски за національною ознакою. За червень рух солдатських матерів отримав 35 звернень.

"Мати військовослужбовця з Петербурга. У сина проблеми із зором та серцем. Лікувався у петербурзькому Центрі Алмазова. Районний військовий комісаріат визнав непридатним до служби, а міська приймальня — придатним. Син служить за призовом у Підмосков'ї. Під час проходження служби погіршився стан здоров'я. Спочатку відправили до шпиталю, але вирішили повернути до частини, без військово-лікарської комісії".

"Мати строковика. Синові 20 років, призваний у Севастополі (анексованому Росією - ред.). Потреби щотижня: 500 рублів - "на шеврони", 200 рублів - у День Росії, 200 рублів - "на труси". Пише син із свого номера, але просить переказати гроші на інший номер".

"Строковик. Повідомив, що його друг, теж військовослужбовець, перебуває у шпиталі десь у районі Червоного Села під Петербургом. Він сказав: "Військову частину реально захопили військовослужбовці-дагестанці. Вимагають привезти бухло (алкоголь - ред), телефони. А якщо ні – б'ють, душать до напівсмерті".

"Мати строковика з Петербурга. Син служить у селищі Мга Ленінградської області. Має категорію придатності Б4. Прапорщик побиває солдатів битою, вживає наркотики. Але телефони у новоприбулих не забирають. Через тиждень після початку служби син написав матері: "Терпіти неможливо. Я себе заріжу!".

Головна проблема у російській армії у липні – втручання ПВК Вагнера у діяльність регулярних військ.

За словами родичів, найманців ПВК Вагнера приставляли стежити за солдатами, які подавали рапорт. Також продовжували надходити скарги на насильство з боку командування. У деяких випадках після звільнення за власним бажанням військовослужбовців просто закривали в одній кімнаті довгий час. Загалом за місяць надійшло 50 звернень.

"Дружина офіцера. Він та ще двоє офіцерів 16 липня відмовилися від виконання бойового завдання та написали рапорти на звільнення. У зв'язку з цим у (самопроголошеній - ред.) ЛНР викликали військову поліцію. На офіцерів одягли наручники та відвезли до комендатури. Потім їх передали ПВК Вагнера. Більше зв'язку немає".

"Мати строковика з Карачаєво-Черкесії. Син служить в Іркутській області. Поскаржився, що йому сказали: "Не проявив себе!", після чого кудись відвели, "морально знущалися і фізично мало не вбили". Подальша доля солдата невідома".

"Мати військовослужбовця із міста Сосновий Бір Ленінградської області. Син уже відслужив. Прийшла повістка з вимогою з'явитися до військкомату на збори. З'явився. Сказали взяти теплі речі, бо, мабуть, додому не повернеться до осені. Відправили до Луги. Медогляд у військкоматі не підписував, а йому потрібна операція".