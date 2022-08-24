РосСМИ подытожили главные проблемы, на которые жаловались военные РФ с февраля по июль

Российские СМИ опубликовали жалобы военных РФ и их родственников с февраля по июль, в частности о вмешательстве ПВК Вагнера в деятельность армии и скрытую мобилизацию.

Источник: "Медуза" со ссылкой отчеты движения солдатских матерей России

Детали: Каждый месяц правозащитники составляли отчеты, в которых фиксировали самые важные обращения, полученные от военных и их родственников. За полгода войны против Украины к ним поступило около 400 обращений.

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Судя по отчетам правозащитников, в феврале-марте главной проблемой российских солдат в Украине было отсутствие связи. За эти два месяца организация получила 145 обращений, большинство из которых – от родственников контрактников. Однако после 24 февраля срочники также перестали выходить на связь.

Дословно: "Если у семей контрактников, судя по данным из отчета, имелось хоть какое-то представление о маршруте передвижений их родственников (при этом, как правило, данные обрывались на Белгороде, Беларуси или Крыме), то родные срочников знали только отправную точку — воинскую часть, где служил их близкий. Согласно отчету, многие военнослужащие перестали выходить на связь с родными еще до 24 февраля".

Детали: Во многих обращениях родственники сообщали, что их близких мобилизовали, несмотря на тяжелое состояние здоровья.

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СМИ публикует некоторые обращения родственников:

"Мать срочника из Йошкар-Олы. Служил в мотострелковом полку в поселке Калининец под Наро-Фоминском. В промежутке между 17 и 20 февраля позвонил из Белгорода и сказал: "Мне дали автомат, везут на войну". Больше не было ни сведений о сыне, ни связи с ним".

"Мать срочника из Карелии. Сына призвали с диагнозом "воронкообразная грудная клетка". Во время службы из-за нагрузок возникли проблемы с дыханием и боли в позвоночнике. Помещен в госпиталь в деревне Агалатово Ленинградской области. Есть рекомендация о прохождении военно-врачебной комиссии. Окружной военный клинический госпиталь № 442 отказал военнослужащему в ВВК".

"Брат военного, который служил в поселке Каменка Ленинградской области. 23 февраля родственник выходил на связь последний раз, затем связи не было больше недели. В начале марта неизвестная женщина прислала обратившемуся видео, на котором его брат сообщил, что находится в деревне в Харьковской области без документов".

"Мать контрактника из Новосибирской области. Сын призван в ноябре, в феврале подписал контракт. Госпитализирован с осколочным ранением в городе Валуйки Белгородской области. В ночь на 15 марта в госпиталь приехали военные и увезли служащего в неизвестном направлении".

В апреле главной проблемой стала невозможность уйти из армии и угрозы в случае увольнения. За месяц правозащитники получили 47 обращений.

Контрактники начали подписывать рапорты о досрочном увольнении. Родные срочников сообщали, что на солдат оказывали психологическое давление и заставляли подписывать контракты. В некоторых случаях контракты подписывали без ведома срочников.

"Мать 18-летнего студента колледжа из Санкт-Петербурга. 25 апреля в 9:30 утра — звонок в дверь. Открыла: человек в форме Росгвардии, второй — в гражданской одежде. Росгвардеец не позволил закрыть дверь, подставив ногу. Его удалось выгнать, но потом в щели между стеной и дверью нашли повестку с требованием явиться 28 апреля на медосвидетельствование"

"Мать срочника из Петербурга. Сын находился в учебной части в городе Ковров Владимирской области. Готовилось распределение. Разбудили среди ночи и заставили подписать контракт. Военный билет на руках, паспорт в штабе".

"Жена контрактника из Буденновска. В Украине муж подорвался на мине и был контужен. Болит голова. Медицинскую помощь не оказывают".

"Мать военнослужащего из Ленинградской области. Последний раз выходил на связь 23 февраля. Сослуживцы сказали, что погиб. Из 40 человек в его подразделении, по их словам, выжили 15".

В мае военные и их родственники чаще жаловались на наказания за отказ от участия в боевых действиях. В частности, солдаты подвергались насилию за "дезертирство" (отказ выполнять приказ). За месяц получено 39 обращений.

"Мать военнослужащего. Сын остался в живых один из всей роты. Говорил про угрозы, поступающие солдатам от командования, и о том, как 54 человека держали в подвале под Донецком. Покинул место боевых действий. Мать связалась с руководителем "Агоры" Павлом Чиковым".

"Военнослужащий из Чечни. 24 февраля был ранен. Условия службы невыносимые — нет еды и воды, компенсаций, возможности восстановить силы и здоровье. Из целого батальона остались в строю 20 человек. Написал отказ от дальнейшего участия в боевых действиях по семейным обстоятельствам, психологическому состоянию и убеждениям. Уволен за несоблюдение условий контракта. В военном билете нет отметки об участии в боевых действиях".

"Жена военнослужащего из Карачаево-Черкесии. Муж служит в Южной Осетии. Из 300 человек в батальоне в живых остались шестеро. Их хотели снова отправить в зону боевых действий, но они отказались. Командование сказало, что они дезертиры, держало в подвале в самопровозглашенной ДНР. Потом выпустили, так как под давлением они согласились идти, куда их пошлют. 5 мая их вывезли на полигон Кузьминский в Ростовской области".

"Мать срочника из Астрахани. Сын служит в Буйнакске. Его избил другой солдат. Опущение почек второй степени".

В июне часто жаловались на физическое и психологическое насилие, а также на вымогательства в армии. Также продолжали поступать жалобы на нарушение процедуры призыва, в частности мобилизацию при плохом состоянии здоровья и обострение болезней. Судя по отчетам, были притеснения по национальному признаку. За июнь движение солдатских матерей получило 35 обращений.

"Мать военнослужащего из Петербурга. У сына проблемы со зрением и сердцем. Лечился в петербургском Центре Алмазова. Районный военный комиссариат признал негодным к службе, а городская приемная комиссия — годным. Сын служит по призыву в Подмосковье. Во время прохождения службы ухудшилось состояние здоровья. Сначала отправили в госпиталь, но решили вернуть в часть, без военно-врачебной комиссии".

"Мать срочника. Сыну 20 лет, призван в Севастополе (аннексирован Россией в 2014 году). Вымогательства каждую неделю: 500 рублей — "на шевроны", 200 рублей — в День России, 200 рублей — "на трусы". Пишет сын со своего номера, но просит перевести деньги на другой номер".

"Срочник. Сообщил, что его друг, тоже военнослужащий, находится в госпитале где-то в районе Красного Села под Петербургом. Он сказал: "Воинскую часть реально захватили военнослужащие-дагестанцы. Требуют привезти бухла, телефоны. А если нет — бьют, душат до полусмерти".

"Мать срочника из Петербурга. Сын служит в поселке Мга Ленинградской области. У него категория годности Б4. Прапорщик избивает солдат битой, употребляет наркотики. Но телефоны у вновь прибывших не забирают. Спустя неделю после начала службы сын написал матери: "Терпеть невозможно. Я себя зарежу!".

Главная проблем в российской армии в июле – вмешательство ПВК Вагнера в деятельность регулярных войск.

По словам матерей солдат, наемников ПВК Вагнера приставляли следить за солдатами, которые подавали рапорт. Также продолжали поступать жалобы на насилие со стороны командования. В некоторых случаях после увольнения по собственному желанию военнослужащих просто запирали в одной комнате на долгое время. Всего за месяц поступило 50 обращений.

"Жена офицера. Он и еще двое офицеров 16 июля отказались от выполнения боевого задания и написали рапорты на увольнение. В связи с этим в [самопровозглашенной] ЛНР вызвали военную полицию. На офицеров надели наручники и увезли в комендатуру. Затем их передали ЧВК Вагнера. Больше связи нет".

"Мать срочника из Карачаево-Черкесии. Сын служит в Иркутской области. Пожаловался, что ему сказали: "Не проявил себя!", после чего куда-то отвели, "морально издевались и физически чуть не убили". Дальнейшая судьба солдата неизвестна".

"Мать военнослужащего из города Сосновый Бор Ленинградской области. Сын уже отслужил. Пришла повестка с требованием явиться в военкомат на сборы. Явился. Сказали взять теплые вещи, потому что, возможно, домой не вернется до осени. Отправили в Лугу. Медосвидетельствование в военкомате не подписывал, а ему нужна операция".