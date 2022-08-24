Шольц, Макрон і Драгі привітали Україну з Днем Незалежності

Лідери Німеччини, Франції та Італії опублікували свої вітання Україні до 31-ї річниці незалежності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президент Франції Еммануель Макрон почав своє відеозвернення зі слів "Українки, українці" українською мовою, продовживши далі французькою. Він відзначає, що за 31 рік українська нація трансформувалася й зміцніла, та наголошує, що Франція завжди підтримуватиме той вибір, який українці зробили у 1991 році.

"Саме так ми бачимо міжнародні відносини та міжнародний лад… Кожен народ має право вирішувати за себе", - наголосив Макрон.

Він відзначив, що пів року тому Росія за власним вибором вирішила почати цю війну, що початково Кремль сподівався на блискавичну перемогу - але явно недооцінила єдність і сміливість українців.

"Це 24 серпня має бути днем надії і єдності для українців - та країн, які підтримують Україну. Ви вже маєте нашу підтримку і можете далі розраховувати на підтримку від нас усіх… Захищати суверенітет і незалежність України зараз - це означає захищати стабільність нашого світу. Це означає відкинути те, що міжнародні відносини можуть визначатися силою і хаосом ", - наголошує президент Франції.

Він додає, що українці можуть пишатися своїми здобутками у розбудові власної держави за 31 рік незалежності та своїм винятковим опором зараз.

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"Ми підтримуємо Україну. Ми на вашому боці і так буде надалі", - завершує Макрон знову українською.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму відеозверненні зазначає, що вже пів року Україна щодня платить дорогою ціною за свій опір, та що він досі пам’ятає враження від понищеного війною Ірпеня.

"Наші думки з людьми, які залишилися в окупації і мають там жити і страждати. Ми думаємо про героїв України, жінок та чоловіків, які захищають свою батьківщину вже шість місяців. Ваша наснага надихає нас", - каже Олаф Шольц.

Він розповів, що наступного дня має зустрітися з українськими військовими, які приїхали у Німеччину освоювати нові танки, які невдовзі будуть передані Україні (скоріш за все, йдеться про зенітні установки "Гепард").

"Ми і далі поставлятимемо зброю, навчатимемо українців, допомагатимемо фінансово, будемо запроваджувати санкції і допоможемо з відбудовою", - зазначив федеральний канцлер.

"Ваша сміливість, прагнення жити у вільній суверенній країні та ваша відданість європейським цінностям - це натхнення для усіх нас. Італія підтримує ваш народ, родини загиблих і постраждалих, мільйони тих, кому довелося залишити свої домівки", - каже у своєму вітанні Маріо Драгі.

Він нагадав, що Італія прийняла тисячі українців, які потребували тимчасового захисту, та надала і продовжує надавати Україні всебічну підтримку.

"Ми хочемо допомогти вам захиститися і здобути стійкий мир, на тих умовах, які ви будете вважати прийнятними", - зазначає прем’єр Італії.

Він окремо подякував керівництву України за зусилля для розблокування експорту українського врожаю через Чорне море.

"Як я сказав під час мого останнього візиту до Києва - ми все відбудуємо, разом. Ми продовжимо бути поруч з вами на цьому шляху", - підсумовує Маріо Драгі.

Нагадаємо, у середині червня лідери трьох країн несподівано прибули зі спільним візитом до Києва, який зіграв дуже важливу роль у тому, що далі Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Згодом у коментарі ЗМІ глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що саме Макрон допоміг переконати німецького канцлера Олафа Шольца у необхідності надати Україні статус кандидата.

Детальніше про цей візит лідерів до Києва - у статті "Операція Шольц". З якими умовами Україні відкрили двері в ЄС та хто змінив думку Німеччини